Büyükbaş hayvan üreticisi Hakan Yıldız, çiftliklerinde kendi yetiştirdikleri hayvanları, yine kendi ürettikleri yemlerle beslediklerini vurgulayarak, “Üretimde maliyetler kontrol altında tutulduğu için kurbanlık fiyatlarında ciddi bir artış olmadı. Üreticinin zarar ettiği bir durum söz konusu değil. Herkes gönül rahatlığıyla kurbanlığını alabilir, fiyatlar normal seviyede” dedi.

Bu yıl büyükbaş kurbanlıkların hisse fiyatlarının 25 bin lira ile 45 bin lira arasında değiştiğini belirten Yıldız, vatandaşlara sağlıklı hayvan seçimi konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Yıldız, “Kurbanlık alırken hayvanın iki yaşını doldurmuş olması, halk arasında 'kapak atması' olarak bilinen olayı tamamlaması gerekir. Ayrıca hayvanın kuyruğunun tam olması, gözlerinin sağlıklı görmesi ve eğer doğuştan boynuzsuz değilse boynuzlarının yerinde olması önemli kriterlerdir” diye konuştu.

Üreticiler ayrıca kurbanlık alışverişlerinde açık besi çiftliklerinin tercih edilmesinin hem hayvan sağlığı hem de vatandaşın güvenliği açısından daha doğru bir seçim olacağını vurguladı.