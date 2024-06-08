Kurban Bayramı nedeniyle 15 Haziran ile 24 Haziran tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri harici otoyollar ve köprüler ile Ankara, İstanbul ve İzmir metro ve raylı sistemleri ücretsiz olacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.