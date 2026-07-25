Malatya'nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen Konut Belirleme Kura Çekimi Programı ile Atık Su Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı.

Program kapsamında Bakan Kurum ile bir araya gelen Başkan Cengiz, Kuluncak'ın gelişimine katkı sağlayacak projeler ile ilçe halkının taleplerini Bakan Kurum'a ilettiklerini belirtti.

Başkan Cengiz, Bakan Murat Kurum'un Kuluncak'a gösterdiği yakın ilgi, destek ve katkılardan dolayı teşekkür ederek, yürütülen yatırımların ilçenin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.