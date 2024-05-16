Kurban Bayramı’na 1 ay kala Adana’da küçükbaş kurbanlıklar satışa çıkmaya başladı. Adanalı hayvan satıcıları, binbir emekle yetiştirdikleri kurbanlık koyunların önce tüylerini kırptı, daha sonra da yıkadı. Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği dün keçi ve koyun kilogram fiyatlarını 270 lira olarak açıklarken, fiyatları fazla bulan Adana Kasaplar Odası ise vatandaşların 24 Mayıs’ta kendilerinin açıklayacağı fiyata itibar etmesi gerektiğini söyledi.

Kurbanlık koyunlarını satışa hazır hale getiren Zafer Oğuz, İhlas Haber Ajansı muhabirine 270 lira olarak açıklanan fiyatın anormal olduğunu belirterek, “Kurban hazırlıkları başladı. Bayram öncesi her gün hayvanların rutin bakımları yapılıyor, tüyleri kırpılıp yıkanıyor. Fiyatlar 270 lira olarak açıklandı ancak bu fiyatlar bizi üzdü. 270 lira olursa biz satıcılar ne kadardan satacağız. Bu şekilde fiyat olamaz” dedi.



“Koyun fiyatlarında büyük bir oyun var”

1 hafta içerisinde canlı koyun kilogram fiyatlarına 30 lira zam yapıldığını belirten Oğuz, koyun stoklaması yapıldığını söyleyerek, “1 hafta içerisinde fiyatlara 30 lira zam yapıldı. 270 lira gibi bir fiyat olamaz. Bizler 230-240 lira fiyat bekliyoruz ve hakkı da budur. Büyük firmalar bu fiyatları etkiliyor. Hükümetimize karşı da kötü bir etken. Geçen hafta 6-7 bin liraya sattığım koyunu bu hafta 9 bin liraya satmak zorunda kalıyorum ve müşteri ile sorun yaşıyorum. Koyun fiyatlarında büyük bir oyun var. Amaçları sosyal medyada gündem oluşturmak. Bu fiyatlar parası olana para katıyor” diye konuştu.

Koyun fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi gerektiğini savunan Oğuz, “Sabit bir fiyat olacak ve kimse bu fiyatlara müdahil olamayacak. Geçen hafta toptan 170-175 liraya aldığım koyunu bu hafta 210 liraya satıyorlar. Ne değişti 1 haftada. Mazot aynı kaldı, nakliye aynı fiyat. 1 haftada 30-40 lira nasıl zam yapıldı?” diye konuştu.