Raporda, dijital varlıkların özellikle kurumsal yatırımcılar nezdinde yeniden ilgi görmeye başladığı vurgulanıyor. Nisan ayında Bitcoin’in piyasa hâkimiyeti %63 seviyesine çıkarak 2021’den bu yana en yüksek noktaya ulaştı. Bu artışta ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine yapılan güçlü fon girişleri etkili oldu. Bitcoin’in yeniden "dijital altın" olarak görülmeye başlanması, rezerv varlık kimliğini pekiştiriyor.

Bitcoin 105.000 Dolar Seviyesine Tırmandı

Bitcoin, bu haberin yazıldığı sırada yaklaşık 105.000 dolardan işlem görüyor. Yıl başından bu yana %40’ı aşan bir artış sergileyen lider kripto varlık, güçlü ETF talebi, azalan arz ve küresel likiditedeki genişlemeyle birlikte yatırımcılar için enflasyona karşı güçlü bir koruma aracı hâline geliyor.

Altcoin Piyasasında Kurumsal Etki

Altcoin piyasasında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. SUI, kurumsal fonlardan gördüğü ilgi ve stratejik ekosistem ortaklıklarıyla %54 oranında değer kazanarak öne çıktı. Onu, Kanada'da ilk spot Solana ETF’sinin onaylanmasıyla %15’lik yükseliş yakalayan SOL takip etti. Bu gelişmeler, altcoin piyasasının kurumsal düzeyde ne denli yakından izlendiğini ortaya koyuyor.

CeFi Güçleniyor, Zincir Üstü Aktiviteler Artıyor

Merkezi finans (CeFi) girişimlerine olan yatırım ilgisi Nisan ayında önemli ölçüde arttı. 2024 sonlarında %6,1 olan yatırım oranı, Nisan itibarıyla %41,4’e yükseldi. Bu artış, daha yumuşak bir regülasyon ortamı ve merkezi platformlara yönelik güvenin tazelenmesiyle ilişkilendiriliyor.

Zincir üstü verilere göre; ödeme, ticaret ve staking gibi uygulamalara olan ilgi hızla artıyor. Stabilcoin’ler, merkeziyetsiz borsalar (DEX’ler) ve likit staking protokolleri, toplam işlem ücretlerinin büyük kısmını oluşturuyor. Özellikle stabilcoin’ler %47,2’lik payla öne çıkarak bu segmentte liderliğini sürdürüyor.

Genel tabloya bakıldığında, Nisan ayı kripto varlık piyasaları için güçlü bir toparlanma ve geleceğe dair umut vadeden bir dönüşüm sürecinin işaretçisi oldu. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve zincir üzerindeki kullanım çeşitliliği, sektörün olgunlaşma sürecini desteklemeye devam ediyor.