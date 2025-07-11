Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte yüzde 6,2 artışla 118 bin 153 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ethereum (ETH) ise yüzde 8,1 yükselişle 3.013 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasadaki pozitif hava, diğer altcoin’lere de yansıdı. XRP yüzde 7,2 artışla 2,59 dolara, Solana ise yüzde 5,3 yükselerek 165,41 dolara ulaştı.

Bu yükselişin arkasında; FED’in faiz indirimi beklentileri, kripto regülasyonlarında olumlu hava ve özellikle spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yönelik kurumsal girişlerin etkisi büyük. Dün itibarıyla Bitcoin ETF’lerine 1,17 milyar dolar, Ethereum ETF’lerine ise 383 milyon dolarlık tarihi seviyede giriş gerçekleşti. BlackRock’un ETHA fonuna yapılan 154 milyon dolarlık yatırım, Ethereum’a olan kurumsal ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Pump.fun, Kolscan'ı Satın Aldı: Zincir Üstü Ticaretin Geleceği Sosyalleşiyor

Memecoin oluşturma platformu Pump.fun, zincir üstü cüzdan analiz platformu Kolscan’ı satın alarak önemli bir stratejik adım attı. Şirket, bu hamleyle yalnızca veri takibini derinleştirmeyi değil, aynı zamanda “zincir üstü ticareti sosyal bir spora dönüştürme” vizyonunu da desteklemeyi hedefliyor. Kolscan, önde gelen trader'ların işlemlerini ve performanslarını gerçek zamanlı olarak takip eden liderlik tabloları sunuyor.

Satın alım, Pump.fun’ın 1 milyar dolarlık ilk coin arzı (ICO) öncesine denk gelirken, platformun yeni rakibi LetsBonk karşısında rekabet gücünü artırma çabası olarak yorumlandı.

Caldera, ERA Token’ını Duyurdu: RaaS Ekosisteminde Yeni Dönem

Rollup-as-a-service (RaaS) hizmeti sunan Caldera, yerel token'ı ERA’yı piyasaya sürdüğünü açıkladı. Toplam 1 milyar adetlik arzla çıkış yapan ERA, gaz ücretleri, staking ve zincir üstü yönetişim gibi birçok işlevi bünyesinde barındırıyor. Token’ın yüzde 7’si ekosistem katılımcılarına ve topluluk üyelerine ayrıldı.

Caldera Vakfı, uzun vadede daha merkeziyetsiz bir yönetişim modeli hedefliyor. Arbitrum, Optimism ve ZKsync gibi önde gelen platformlar üzerinde zincir başlatmak isteyen projeler için altyapı sunan Caldera, ERA ile birlikte daha kapsamlı bir ekosistem kurmayı amaçlıyor.

ECB Yetkilisinden Dijital Euro Vurgusu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, dijital euronun Avrupa’nın egemen ödeme altyapısını korumada kritik rol oynayacağını söyledi. Dijital euro ile bireylerin “egemen para ile dijital ödeme” yapma özgürlüğünün korunacağını vurgulayan Cipollone, bu yeni ödeme aracının, bankaları dışlamadan sisteme entegre olacağını ve stablecoin’lere karşı bir alternatif sunacağını belirtti.

Cipollone ayrıca, dijital euronun temel kullanımda ücretsiz olacağını, mahremiyeti gözeten bir yapı sunacağını ve kıta genelinde geniş kabul görmesi için ECB'nin tüm kaynaklarını seferber ettiğini ifade etti.