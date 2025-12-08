Kripto para piyasası yeni haftaya yükselişle giriş yaptı. Hafta sonu zayıf hacimle yatay seyreden piyasalar, makroekonomik beklentilerin yeniden ön plana çıkmasıyla ivme kazandı. Özellikle FED’in yılın son faiz kararı ile açıklanacak istihdam verileri, kripto varlıklarda risk iştahını artıran temel faktörler arasında yer alıyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 89 oranında fiyatladığı görülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi, kısa vadede kripto piyasalarında likiditenin artmasına ve volatilitenin yükselmesine yol açabilir. FED’in daha temkinli bir adım atması durumunda ise piyasalarda geçici dalgalanmalar yaşanabilir.

Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum

Haftaya pozitif bir başlangıç yapan Bitcoin, 91.546 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum ise 3.126 dolar, XRP 2,07 dolar, Solana 135,10 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Geçtiğimiz hafta kurumsal fon girişleri tarafında ise zayıf görünüm hakimdi. Bitcoin ETF’lerinden 87,77 milyon dolar, Ethereum ETF’lerinden ise 65,59 milyon dolar çıkış yaşandı.

Trump Yönetiminin Güvenlik Stratejisinde Kripto Yer Almadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın son ulusal güvenlik stratejisi yayınlandı ancak belgede kripto para ve blok zinciri teknolojilerine yer verilmedi. Yapay zeka ve kuantum bilişim “hayati ulusal çıkarların” merkezine yerleştirilirken, kriptonun belgede atlanması dikkat çekti.

Bu durum, Trump’ın daha önce yaptığı “Bitcoin madenciliği ABD’de yapılmalı” açıklamalarıyla çelişiyor. CIA Başkan Yardımcısı Michael Ellis’in “kriptonun ABD’nin rakiplerine karşı teknolojik rekabet alanı olduğu” yönündeki ifadeleri de hatırlatıldı.

Buna rağmen stratejide yer alan, ABD’nin “dijital finans ve inovasyon liderliği” vurgusu kripto paralara dolaylı bir atıf olarak değerlendiriliyor. Yönetim bu yıl stablecoin düzenlemelerini içeren GENIUS Yasasını yürürlüğe sokmuş, kripto odaklı yaptırımların bir kısmını gevşetmişti.

Filipinler’in Dijital Bankası GoTyme, Kripto Hizmetlerini Başlattı

6,5 milyon müşteriye sahip Filipinler merkezli dijital banka GoTyme, ABD’li fintech şirketi Alpaca ile yaptığı iş birliği sonrası kripto varlık alım-satım hizmetlerini devreye aldı.

Platform üzerinden Bitcoin, Ethereum, Solana ve Polkadot dahil 11 kripto varlık doğrudan satın alınabiliyor. Bankanın CEO’su Nate Clarke, “Teknik analiz gerektirmeyen, basit ve güvenilir bir kripto deneyimi sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

GoTyme’ın 2027’ye kadar hızlı büyümeye odaklanacağı, Vietnam ve Endonezya pazarlarına açılmayı hedeflediği belirtildi.

ZKsync Lite Ağı 2025’te Kapatılıyor

Ethereum üzerinde geliştirilen ZKsync, ilk rollup ağı olan ZKsync Lite’ın gelecek yıl içinde kapatılacağını duyurdu. 2020’de ödeme odaklı bir Layer-2 çözümü olarak başlatılan ağ, zero-knowledge rollup teknolojisinin gelişiminde önemli bir test ortamı işlevi görmüştü.

Lite ağında hala 50 milyon dolar civarında kullanıcı fonu bulunurken, günlük işlem sayısı 200’ün altında. Ekip, kapanış sürecinde tüm fonların güvenli şekilde Layer-1’e çekilebileceğini belirtti.

ZKsync’in geliştiricisi Matter Labs, Mart 2023’te tam özellikli zkEVM çözümü olan ZKsync Era ile odak noktasını yeni nesil rollup mimarisine kaydırmıştı.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC) Teknik Analiz

Bitcoin 91.546 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Destekler: 91.500 – 91.000 – 89.000 dolar

Dirençler: 92.000 – 93.500 – 94.000 – 97.000 dolar

92.000 dolar üzerindeki kapanışlar yükseliş ivmesini güçlendirebilir. 91.000 dolar altı ise kısa vadede zayıflamaya yol açabilir.

Ethereum (ETH) Teknik Analiz

Ethereum 3.126 dolardan işlem görüyor.

Destekler: 3.120 – 3.080 – 3.020 dolar

Dirençler: 3.200 – 3.250 – 3.380 dolar

3.250 dolar üzerine atılacak kırılım, yükselişi hızlandırabilir. 3.000 dolar üzerindeki seyir, orta vadeli pozitif görünümü koruyor.

Ripple (XRP) Teknik Analiz

XRP şu anda 2,07 dolar seviyesinde.

Destekler: 2,05 – 2,00 dolar

Dirençler: 2,10 – 2,15 – 2,20 – 2,30 dolar

2,05 doların üzerinde kalıcılık toparlanmayı desteklerken, 2,10 dolar üzerindeki kapanış yeni yükseliş dalgası başlatabilir.