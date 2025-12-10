Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası yeni güne güçlü bir yükselişle başladı. Lider kripto para Bitcoin’in fiyatı salı günü güçlü bir toparlanma sergileyerek son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu hareket, bir süredir baskı altında kalan piyasalarda risk iştahının yeniden canlanmasına yol açarken, yatırımcıların daha yüksek fiyat seviyelerine yönelik beklentilerini de güçlendirdi. Bitcoin öncülüğünde gelen yükseliş, kripto para piyasasında genel bir iyimserlik havası oluştururken, işlem hacimlerinde de artış gözlendi. Yatırımcıların, son dönemdeki dalgalı seyrin ardından fiyatların yeniden yukarı yönlü bir trende girebileceğine dair beklentilerle pozisyon aldıkları dikkat çekiyor. Piyasalardaki bu hareketlilikte, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bugün Türkiye saatiyle 21.00’de açıklayacağı faiz kararı da önemli bir rol oynuyor. Para politikasına ilişkin beklentiler, özellikle riskli varlıklar üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcılar faiz indirimi olasılığını fiyatlamayı sürdürüyor. CME’nin FedWatch aracına göre, FED’in politika faizini 25 baz puan indirme ihtimali yüzde 88,6 seviyesinde bulunuyor. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için kısa vadede destekleyici bir unsur olarak öne çıkarken, kararın ardından FED’in vereceği mesajların piyasanın yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,16 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin 92.652 dolardan fiyatlanıyor. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.321 dolardan işlem görürken, XRP 2,08 dolardan, Solana ise 139,07 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’leri toplam 152 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 178 milyon dolarlık net giriş gördü.

SEC Başkanı Atkins: “Kripto düzenlemelerinde yeni dönem başlıyor”

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, SEC’in önümüzdeki yıl kripto para alanında yoğun bir düzenleme gündemiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Atkins, dün Washington’da düzenlenen Blockchain Association Policy Summit’te yaptığı konuşmada, şimdiye kadar sunulan çok sayıda öneriye atıfta bulunarak, “Ektiğimiz tüm tohumlar önümüzdeki yıl filizlenmeye başlayacak. Ardından bunun meyvelerini toplayacağız” dedi. Göreve kısa süre önce atanan Atkins, SEC’in kripto varlıklara yaklaşımını netleştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir plan yürütüyor. Geçen ay, hangi kripto varlıkların menkul kıymet sayılacağını belirlemeye yönelik bir token sınıflandırması hazırlığı duyuran Atkins, “Project Crypto” kapsamında dijital varlıklara ilişkin SEC kurallarının güncellenmesini ve kripto ürünlerini hızlandırmayı hedefleyen bir yenilik muafiyetinin hayata geçirilmesini savunuyor.

Atkins, yeni yıldaki ilk önceliklerinden birinin kripto ve fintech projeleri için “yenilik muafiyeti” olacağını söyledi. Söz konusu çerçeve, belirli koşullara ve süreye bağlı bir düzenleyici esneklik sağlayarak uyum maliyetlerini düşürmeyi ve denemeleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Atkins, “Bunu yaklaşık bir ay içinde, ocak ayının sonuna doğru hayata geçirmeyi umuyorum” dedi. Atkins, token sınıflandırması konusunda ise Kongre’ye işaret etti. Kongre’de, kriptoyu genel hatlarıyla düzenlemeyi ve SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki paylaşımını netleştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarının yıl bitmeden Senato Bankacılık Komitesi’nden geçirilmesi hedefleniyor ancak görüşmelerin belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.

Silk Road bağlantılı cüzdanlar yıllar sonra yeniden harekete geçti

On yılı aşkın süredir hareketsiz olan ve kapatılan darknet pazaryeri Silk Road ile bağlantılı yüzlerce kripto cüzdanı, salı günü yeniden aktif hale gelerek Bitcoin’leri tek bir bilinmeyen adrese aktardı.

Arkham Intelligence verilerine göre, Silk Road ile ilişkili yaklaşık 312 cüzdan, salı günü toplam 3,14 milyon dolar değerinde Bitcoin’i “bc1q…ga54” adresine gönderdi. Cüzdanların neden yeniden faaliyete geçtiği ise henüz bilinmiyor. Arkham verileri, Silk Road bağlantılı cüzdanlarda halen yaklaşık 41,3 milyon dolar değerinde Bitcoin bulunduğunu gösteriyor. Coinbase Direktörü Conor Grogan, ocak ayında X’te yaptığı paylaşımda, Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht ile bağlantılı cüzdanlarda yaklaşık 47 milyon dolar değerinde Bitcoin tespit ettiğini açıklamıştı. Grogan, bu paylaşımını salı günü, Silk Road bağlantılı son transferlere dikkat çeken Plasma Foundation’ın takma adlı yöneticisi “0xG00gly”ye verdiği yanıtla yeniden gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yılın başlarında imzaladığı bir kararnameyle, Silk Road’u kurduğu gerekçesiyle birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırılan Ulbricht’i tam ve koşulsuz olarak affetmişti. Yasa dışı ürünlerin satışına aracılık eden Silk Road, platformda işlemlerde kullanılan Bitcoin’in yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştı. Ulbricht, mayıs ayında affın ardından yaptığı ilk kamuoyu konuşmasında, özgürlük, merkeziyetsizlik ve birlik kavramlarını bir sonraki teknolojik sıçramanın temel ilkeleri olarak tanımlamıştı.

Strive, Bitcoin alımları için 500 milyon dolarlık hisse satışına hazırlanıyor

Nasdaq’ta işlem gören ve Bitcoin hazinesi işleten yapılandırılmış finans şirketi Strive, salı günü Değişken Faizli Seri A Süresiz İmtiyazlı Hisse Senedi (SATA) için 500 milyon dolara kadar “piyasadan satış” (at-the-market) programı başlattığını duyurdu.

İzahnameye göre Strive, SATA hisselerinin satışı için Cantor Fitzgerald, Barclays ve Clear Street ile anlaşma yaptı. ATM yapısı sayesinde şirket ve aracılar, hisseleri tek seferde sabit bir fiyattan ihraç etmek yerine, belirli bir süre boyunca piyasa fiyatlarından doğrudan satışa sunabilecek. SATA için yıllık temettü oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Düzenli temettü dönemi 10 Kasım 2025’te başlayacak. Şirket, ilerleyen dönemde temettü oranını değiştirme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Strive, X platformunda yaptığı paylaşımda, programın genişletilen SATA halka arzının başarısını temel aldığını ve elde edilecek kaynağın genel şirket ihtiyaçları ile ek Bitcoin alımları için kullanılacağını açıkladı. Şirket, 10 Kasım’da SATA halka arzını hisse başına 80 dolardan tamamladığını duyurmuş, arz büyüklüğünü 1,25 milyon hedeften 2 milyon hisseye çıkarmıştı. SATA hisseleri Nasdaq Global Market’te işlem görmeye başlamıştı. Girişimci ve siyasetçi Vivek Ramaswamy’nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Strive, kendisini halka açık ilk varlık yönetimi Bitcoin hazine şirketi olarak tanımlıyor. Şirket, uzun vadede hisse başına Bitcoin miktarını artırarak Bitcoin performansının üzerine çıkmayı hedefliyor. Basın açıklamasına göre Strive, 7 Kasım itibariyle 7.525 BTC bulunduruyordu.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 92.652 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta başında görülen geri çekilmenin ardından fiyatın yeniden 90.000 dolar üzerinde güç kazanması, kısa vadeli görünüm açısından olumlu bir sinyal olarak öne çıkıyor. 91.500–91.000 bandı artık önemli bir destek bölgesi konumuna gelirken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması yükseliş eğiliminin korunmasına yardımcı olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 91.000 dolar ilk destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altına sarkmalarda 90.500 ve 89.800 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak 90.000 dolar üzerinde kalındığı sürece olası geri çekilmelerin sınırlı ve düzeltme niteliğinde kalması bekleniyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 93.500 dolar kısa vadeli ilk direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması halinde 94.500 ve 95.200 dirençleri hedeflenebilir. Genel teknik görünüm, Bitcoin’in 90.000 dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş isteğini koruduğunu ve yukarı yönlü denemelerin devam edebileceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum güncel olarak 3.321 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyatın 3.200 dolar direncini aşarak bu seviyenin üzerinde tutunması, teknik görünümü belirgin şekilde güçlendirdi. Bu hareket, orta vadeli yükseliş trendinin devam ettiğine işaret ediyor. Aşağı yönlü olası düzeltmelerde 3.250 dolar ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 3.200 ve 3.120 seviyeleri takip edilebilir. 3.200 dolar üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi olası görünüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3.350 dolar ilk direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3.380 ve 3.450 hedefleri gündeme gelebilir. Genel görünüm, Ethereum’un 3.200 dolar üzerinde kaldığı sürece teknik olarak güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 2,08 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyatın yeniden 2,05 dolar üzerine yerleşmesi, kısa vadeli görünüm açısından toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Bu seviye, XRP için kritik destek konumunu sürdürüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 2,05 dolar ilk destek olarak izlenirken, bu seviyenin altındaki kapanışlar fiyatı 2,00 ve 1,95 bandına çekebilir. Ancak 2,05 üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece görünüm dengeli ve pozitif kalmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,10 dolar ilk direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 2,15 ve 2,20 hedefleri gündeme gelebilir. 2,20 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 2,25 ve 2,30 seviyelerine doğru ivmelenme görülebilir. Teknik yapı, XRP’nin destek üzerinde güç topladığını ve yukarı yönlü denemelere açık olduğunu gösteriyor.