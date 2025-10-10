Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Hafta başında rekor seviyelere ulaşan kripto para piyasası, yatırımcıların kâr satışlarıyla birlikte yeniden düzeltme sürecine girdi. ABD’de devam eden hükümet kapanması ve faiz oranlarının seyri konusundaki belirsizlik kripto para birimlerinin kazançlarını sınırlıyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 4,24 trilyon dolara gerilerken, lider kripto para Bitcoin 121.540 dolardan fiyatlanıyor. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 4.351 dolardan işlem görürken, XRP 2,82, Solana ise 221,22 dolar seviyesinde yer alıyordu. Bitcoin ETF’leri, 9 Ekim’de 198 milyon dolarlık yeni girişle üst üste dokuzuncu gününü pozitif kapattı. Ethereum ETF’leri ise 8,54 milyon dolarlık çıkış kaydederek sekiz günlük giriş serisini sonlandırdı.

ABD’de kripto düzenlemesi krize dönüştü: Demokratlardan sert DeFi tasarısı

ABD’de bir grup Demokrat senatör, daha önce destek verdikleri kripto piyasası düzenleme tasarısına karşılık olarak yeni bir teklif sundu. Öneri, riskli görülen merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin “kısıtlı listeye” alınmasını öngörüyor. Eleştirmenlere göre bu adım, DeFi ekosistemini yok edebilir veya tamamen ülke dışına taşıyabilir.

Senato Bankacılık Komitesi’ndeki Demokrat üyelerin Cumhuriyetçilere ilettiği teklif, kripto uygulamalarının custodial olmayan cüzdanlar dahil kullanıcı arayüzlerine Müşterini Tanı (KYC) yükümlülükleri getirilmesini ve kripto geliştiricilerine yönelik yasal korumaların kaldırılmasını içeriyor. Kripto hukukçusu Jake Chervinsky, bu karşı teklifin mevcut pazar yapısı yasasının ilerlemesini durdurabileceğini belirterek, “Bu tasarı düzenleme değil, doğrudan yasak anlamına geliyor” dedi. Chervinsky, Hazine Bakanlığı’na çok riskli görülen DeFi protokollerini listeleme yetkisi tanınmasının, sektörde eşi görülmemiş bir hükümet müdahalesi olacağını savundu.

Teklifin arkasında Mark Warner, Ruben Gallego, Andy Kim, Raphael Warnock, Angela Alsobrooks ve Lisa Blunt Rochester gibi Demokrat isimler bulunuyor. Bu hamle, Trump yönetiminin ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma yönündeki politikalarına ters düşüyor. Ayrıca, eylül ayında sunulan iki partili Sorumlu Finansal Yenilik Yasası (RFIA) taslağıyla da çelişiyor. RFIA, spot kripto piyasalarının denetimini Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) devretmeyi ve geliştiricilere yönelik hukuki korumaları güçlendirmeyi amaçlıyordu.

BitMine, 103,7 milyon dolar değerinde 23.823 ETH satın aldı

Kripto madencilik şirketi BitMine Immersion Technologies (BMNR), perşembe günü kurumsal Ethereum hazinesine 23.823 ETH ekledi. Söz konusu varlıkların değeri yaklaşık 103,7 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Lookonchain, Arkham verilerine dayanarak, transferin BitGo cüzdanından “0xF8c…338E7” adresi aracılığıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Cüzdan Arkham’da işaretlenmemiş olsa da Lookonchain, adresin BitMine’e ait olduğunu belirtti. Şirket ise bu alımı henüz resmi olarak doğrulamadı. Resmi kayıtlara göre BitMine’in elinde 2,83 milyon ETH bulunuyor. Bu miktar yaklaşık 12,4 milyar dolar değerinde ve şirketi dünyanın en büyük Ethereum hazinesi, aynı zamanda Michael Saylor’un Strategy şirketinin ardından ikinci büyük kripto hazine sahibi konumuna getiriyor.

Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee liderliğindeki BitMine, Ethereum’un finansal piyasalardaki rolünü destekleme ve toplam arzın yüzde 5’ini biriktirme hedefini kısa süre önce dile getirmişti.

Peru’nun en büyük bankası pilot kripto projesine başladı

Peru’nun bankacılık düzenleyicisi, ülkenin ilk resmi kripto pilot projesine onay verdi. “Cryptococos” adıyla duyurulan proje kapsamında Banco de Crédito del Perú (BCP) müşterileri, BitGo saklama hizmetiyle Bitcoin ve USDC alıp tutabilecek.

Perşembe günü yapılan açıklamaya göre programa katılmak isteyen kullanıcıların, BCP’de belirli bir bankacılık geçmişine sahip olmaları, kayıt yaptırmaları ve yatırım risk değerlendirmesini tamamlamaları gerekiyor. Onaylanan müşteriler, Bitcoin ve USDC işlemlerini yalnızca platform içinde gerçekleştirebilecek. Bu “kapalı devre” sistem sayesinde, fonların harici cüzdanlara aktarılması engelleniyor ve işlemlerin kara para aklama ve terör finansmanı karşıtı düzenlemelere uygunluğu sağlanıyor. BCP, bir Peru bankasının ilk kez regülatör onayıyla dijital varlık erişimi sunduğunu belirtti. 1889’da kurulan banka, ülkenin en eski ve en büyük finans kurumu konumunda ve 2024 sonu itibariyle yaklaşık 52 milyar dolar varlık yönetiyor.

Peru’da dijital varlık kullanımı yasal olarak serbest olsa da düzenlemeler hala parçalı bir yapıda. Buna rağmen, özellikle fintech şirketleri son yıllarda pazara artan bir ilgi gösteriyor. Arjantin merkezli Lemon Cash, 2024 Ağustos’undan bu yana Peru’da faaliyet gösteriyor. Şirket, hem yerel elektronik para lisansına sahip bir ortakla çalışıyor hem de El Salvador lisansıyla kripto borsası hizmeti sunuyor. Peru’daki lansmanından bu yana 1 milyon kullanıcıya ulaşan Lemon Cash, 150 binden fazla Visa kart çıkardı ve bu hafta F-Prime ile ParaFi liderliğinde 20 milyon dolarlık B Serisi yatırım turunu tamamladı.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 121.540 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hafta başındaki rekor denemelerinin ardından kısa vadeli bir düzeltme süreci gözleniyor. Fiyatın 121.000 – 122.000 bandında tutunma çabası, alıcıların hala aktif olduğunu gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 120.800 ve 120.000 dolar seviyeleri kısa vadeli destek olarak öne çıkarken, yukarı yönlü toparlanmalarda 122.800 ve 123.500 dolar aralıkları ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Bitcoin’in 120.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, genel pozitif görünümün korunmasına katkı sağlıyor. Bu seviyenin altına sarkmalar durumunda ise fiyatın 118.500 – 119.000 bandına doğru geri çekilme riski artabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 4.351 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyatın 4.340 – 4.360 aralığında dengelenmesi, kısa vadede piyasada konsolidasyon sürecinin sürdüğüne işaret ediyor. Teknik olarak 4.320 ve 4.280 seviyeleri destek, 4.400 ve 4.450 seviyeleri ise direnç konumunda. ETH’nin 4.400 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, fiyatı yeniden 4.480 – 4.520 bandına taşıyabilir. Buna karşın 4.280 seviyesinin altına sarkmalar, kısa vadede 4.200 – 4.250 aralığına doğru bir geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Genel görünüm, Ethereum’un 4.300 dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş potansiyelini koruduğunu gösteriyor.

Ripple (XRP)

Ripple 2,82 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyat, son günlerde 2,80 – 2,88 dolar aralığında yatay bir seyir izliyor. Kısa vadeli destekler 2,80 ve 2,76, dirençler ise 2,88 ve 2,92 dolar seviyelerinde bulunuyor. XRP’nin 2,88 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması halinde fiyatın 2,95 – 3,00 bandına doğru yeni bir yükseliş dalgası başlatması mümkün görünüyor. Aksi yönde, 2,76 doların altına yaşanacak bir geri çekilme, fiyatı 2,70 – 2,72 bandına taşıyabilir. Genel görünüm, XRP’nin 2,80 dolar üzerinde kaldığı sürece pozitif eğilimini koruduğuna işaret ediyor.