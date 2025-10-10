Ancak vatandaşlar, 5G ile birlikte mobil faturaların artıp artmayacağını merak ediyor.

Mevcut Operatörler ve Rekabet Durumu

Türkiye’de GSM sektöründe hâlihazırda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone faaliyet gösteriyor ve ihale de yalnızca bu üç operatöre açık olacak. Uzmanlar, yeni operatörlerin pazara giremeyecek olmasının rekabeti sınırlayacağını ve 5G hizmetlerinin fiyatlarının yüksek kalabileceğini vurguluyor.

İhale kapsamında 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz’lik spektrum tahsis edilecek. 11 farklı frekans paketi, en fazla üç operatöre verilecek ve kullanım hakkı 2042 yılına kadar geçerli olacak. Frekans ücretleri ise üç eşit taksitte ödenebilecek.

Operatörlerin Stratejileri

Turkcell , 2025 yılı için yatırım oranını %24’e çıkararak 5G altyapısına ciddi kaynak ayırmayı planlıyor.

Türk Telekom , devlet desteğiyle yatırımlarını sürdürerek 5G hizmetlerini hızlı sunmayı hedefliyor.

Vodafone Türkiye, ihalenin hızlı yapılmasını istiyor ancak yüksek yerlilik oranı gereksinimlerinin yatırımları uzatabileceği yönünde endişeleri bulunuyor.

Fiyatlar Cep Yakacak mı?

Uzmanlar, mevcut üç operatörün piyasa hakimiyeti sürerse, 5G faturalarının şimdiden yüksek olan mobil faturaları daha da artırabileceğini belirtiyor. Öte yandan yeni operatörlerin devreye girmesi durumunda, rekabetin artması ve fiyatların daha uygun seviyelere düşmesi mümkün olabilir.

5G ile Dijital Dönüşüm

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’ye 10 kata kadar hızlı internet, düşük gecikme süresi ve akıllı şehir uygulamaları gibi avantajlar getireceğini söyledi. Hizmetin ise 1 Nisan 2026 itibarıyla operatörler tarafından sunulması planlanıyor.

Türkiye’de 5G’ye geçiş, dijital altyapı ve ekonominin dijitalleşmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor. Ancak rekabetin sınırlı olması ve fiyatların yüksek kalması, vatandaşın en çok merak ettiği konu olmaya devam ediyor.