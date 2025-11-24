Toplam 14 ülkeden 30 askeri ve diplomatik temsilcinin katıldığı gösteride MKE TOLGA, tüm hedefleri yüzde 100 isabetle imha ederek dikkatleri üzerine çekti.

Mini/mikro İHA ve dron tehditlerine karşı milli çözüm

Modern harp sahasında giderek artan mini-mikro İHA, taktik dron, akıllı mühimmat ve seyir füzesi tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA, tamamen yerli imkanlarla üretildi. Sistem; sabit tesislerden mobil konvoylara, üs bölgelerinden deniz platformlarına kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor.

Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi’nde yapılan etkinlikte, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş tarafından teknik sunumun ardından gerçekleştirilen test atışları, yabancı heyetlerden tam not aldı.

8 farklı senaryoda tam isabet

MKE TOLGA’nın ikinci test faaliyetinde, gerçek harp koşullarını simüle eden 8 farklı saldırı senaryosu uygulandı. Sistem, tüm hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

Soft-Kill senaryosunda:

3 kilometre mesafedeki bir düşman dronu, mobil radar tarafından tespit edilerek jammer sistemiyle sinyal karıştırma yoluyla düşürüldü.

Hard-Kill senaryolarında:

Sistem üzerinde yer alan 12.7 mm sabit silahlar, araç monteli döner namlulu 12.7 mm, 20 mm silah sistemleri ve MKE tarafından geliştirilen özel anti-dron mühimmatları ile dronlar ve sabit kanatlı İHA’lar tam isabetle vuruldu.

Gösteri sonrasında yabancı temsilciler, MKE TOLGA’nın bileşenlerini detaylı şekilde inceleyerek sistemin performansına ilişkin memnuniyetlerini dile getirdi.

Modüler yapı, yüksek etkinlik, düşük maliyet

MKE TOLGA, modüler tasarımı sayesinde:

Sabit tesislere

Zırhlı ve zırhsız kara araçlarına

Mobil platformlara

Deniz platformlarına

kolaylıkla entegre edilebiliyor.

Maliyet etkin yapısıyla öne çıkan sistem, Türkiye’nin operasyonel bağımsızlığına önemli katkı sağlıyor.

Komple hava savunma çözümü

MKE TOLGA YHSS, modern tehditlere karşı tek başına kapsamlı bir çözüm sunuyor. Sistem;

Yerli radar,

Elektro-optik tespit birimleri, Dron ve Hava Saldırılarına Karşı Yerli Güç: MKE’den ‘TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’ Tanıtıldı İçeriği Görüntüle

Komuta kontrol merkezi,

Jammer (Soft-Kill),

35 mm, 20 mm ve iki tip 12.7 mm silah sistemi (Hard-Kill),

Özel geliştirilmiş parçacıklı anti-dron mühimmatı

gibi tüm bileşenleriyle tam entegre bir savunma yapısı oluşturuyor.

Sistem; manuel, yarı otonom ve tam otonom modlarda görev yapabiliyor.

Türkiye’nin savunma sanayisinde yeni güç: MKE TOLGA

Artan küresel dron tehditlerine karşı milli bir kalkan niteliği taşıyan MKE TOLGA, gösterdiği yüksek performans ile uluslararası arenada büyük ilgi gördü. Türk mühendisliğinin son ürünü olan sistem, Mehmetçiğe sahada tam koruma sağlamayı hedefliyor.