Binance, Coinbase ve Bitfinex gibi önde gelen kripto borsalarının yedi günlük hareketli hacim ortalaması, cumartesi günü itibarıyla 32 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu rakam, Aralık 2024'te kaydedilen 132 milyar dolarlık zirve hacminin %75'ten fazla altında bulunuyor.

Sadece borsalarda değil, kripto ETF'lerinde de düşüş dikkat çekiyor. SoSoValue verilerine göre, perşembe günü spot Bitcoin ETF’lerinde gerçekleşen toplam işlem hacmi 1,55 milyar dolarda kaldı. Bu seviye, 25 Mart’tan bu yana görülen en düşük günlük hacim olarak kayıtlara geçti. Spot Ethereum ETF'lerindeki işlem hacmi ise 178,76 milyon dolara düşerek, 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Piyasalardaki bu hacim daralması, yatırımcılar arasında temkinli bir hava estirirken, önümüzdeki dönemde olası toparlanma sinyalleri yakından izlenecek.