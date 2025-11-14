Lider kripto para Bitcoin yeni güne 96.830 dolar seviyesinde başlarken, Ethereum 3.155 dolardan fiyatlanıyor. Kripto piyasasının büyüklüğü ise 3,27 trilyon dolar seviyesine geriledi. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende piyasadaki son gelişmelere yer veriliyor.

Kripto para piyasası, aralık ayında FED’in faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte risk iştahındaki küresel zayıflamayı izleyerek geriledi. Bu görünümün temelinde, yaklaşık 43 gün süren ABD hükümeti kapanmasının ardından ekim ayına ait istihdam ve enflasyon verilerinin açıklanamayacağı ile ilgili haberler geldi. Söz konusu veri eksikliği, FED’in yılın son toplantısına belirsizlik ortamında hazırlanmasına neden oluyor. Bu nedenle merkez bankasının ihtiyatlı duruşunu koruyarak faiz oranlarını sabit bırakması olası görünüyor. CME FedWatch verileri, piyasaların 10-11 Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 45,4 seviyesinde fiyatladığını gösteriyor. Bu oran, geçtiğimiz hafta yüzde 63,8 düzeyindeydi.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,27 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin, yeni güne 96.830 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.155 dolardan işlem görürken, XRP 2,28 dolardan, Solana ise 140,98 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinden toplam 870 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerinden ise 260 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

XRP ETF’i Wall Street’te yılın en güçlü açılış hacmine ulaştı

XRP’ye doğrudan spot maruziyet sunan Canary Capital’ın XRPC adlı borsa yatırım fonu, perşembe günü işlem görmeye başlamasıyla birlikte Wall Street’te yılın en dikkat çekici çıkışına imza attı.

XRPC, açılış gününde toplam 58 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, bunun yıl içinde piyasaya sürülen yaklaşık 900 ETF arasındaki en yüksek ilk gün hacmi olduğunu aktardı. Fon, yalnızca ilk saatinde 26 milyon dolar işlem gerçekleştirdi. Bu performans, daha önce ilk gününde 57 milyon dolar hacme ulaşan Bitwise’ın Solana ETF’i BSOL’u geride bıraktı. BSOL, ikinci işlem gününde 72 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak güçlü seyrini sürdürmüştü. Balchunas, XRPC ve BSOL’un bu yılki ETF lansmanları arasında açık ara öne çıktığını vurguladı.

Eylül ayında REX Shares, varlıklarının büyük bölümünü XRP’de tutan ve portföyünün en az yüzde 40’ını XRP ile ilişkili diğer ETF’lere yönlendiren XRPR fonunu piyasaya sürmüştü. XRPR, 37,7 milyon dolarlık açılış hacmiyle o dönemde yılın en iyi çıkışını yapmıştı. REX-Osprey’in DOGE ETF’i ise ilk gününde 17 milyon dolar hacme ulaşmıştı. Bitwise CIO’su Matt Hogan, X üzerinden yaptığı değerlendirmede, bir kripto varlığının popülaritesinin ETF başarısı için tek ölçüt olmadığını belirterek, “Bir varlığı gerçekten benimseyen küçük bir yatırımcı kitlesi, yüzeysel ilgiye sahip daha geniş bir kitleye kıyasla ETF için çok daha değerlidir. Bir ETF’i başarısızlığa götüren şey anlaşmazlık değil, ilgisizliktir” ifadelerini kullandı.

FDIC’den tokenize mevduat sigortası ve stablecoin düzenlemelerine hazırlık

ABD’de bankacılık sektörünün denetiminden sorumlu Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) vekil başkanı, tokenize mevduat sigortasına yönelik rehber hazırladıklarını ve yıl sonuna kadar stablecoin’ler için bir başvuru süreci başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Tokenizasyon konusunda daha önce de olumlu açıklamalar yapan FDIC Vekil Başkanı Travis Hill, perşembe günü Philadelphia FED’in Fintech Konferansı’nda, mevduatın blok zincirine taşınmasının hukuki niteliğini değiştirmemesi gerektiğini belirtti. FDIC, bankaların iflası durumunda mevduat sahiplerini koruyan ve sigortalı bankalardaki hesapları güvence altına alan kurum olarak görev yapıyor.

Regülatörler ve Wall Street, bu yıl gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuna yoğun ilgi gösteriyor. RedStone’un raporuna göre stablecoin’ler hariç tokenize RWA piyasası yılın ilk yarısında 24 milyar doları aştı. Özel kredi ve ABD Hazine tahvilleri ise bu alanda en büyük paya sahip. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock da 2024’te BUIDL adlı tokenize para piyasası fonunu başlatarak bu alandaki en dikkat çekici adımlardan birini attı. Hill ayrıca kurumun stablecoin ihracı için bir çerçeve üzerinde çalıştığını ve GENIUS Act kapsamında, 2025 sonuna kadar bir başvuru süreci taslağı yayımlamayı hedeflediklerini söyledi.

CleanSpark, 1,15 milyar dolarlık tahvil ihracını tamamlayarak büyüme planlarını hızlandırıyor

Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark, operasyonlarını genişletmek amacıyla toplam 1,15 milyar dolarlık sıfır kuponlu dönüştürülebilir tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

Nasdaq’da işlem gören şirket, 2032 vadeli tahvillerin kurumsal yatırımcılara özel bir satış yoluyla sunulduğunu açıkladı. Masraflar düşüldükten sonra CleanSpark’ın net geliri yaklaşık 1,13 milyar dolar oldu. İşlem kapsamında şirket, teklife katılan yatırımcılardan yaklaşık 460 milyon dolar karşılığında 30,6 milyon adet (dolaşımdaki hisselerin yaklaşık yüzde 10,9’u) kendi hissesini geri aldı. CleanSpark, kalan gelirin enerji ve arazi alımı, veri merkezi geliştirme, Bitcoin teminatlı kredi hatlarının geri ödenmesi ve genel kurumsal giderler için kullanılacağını belirtti.

CleanSpark CEO’su Matt Schultz, “Bu dönüştürücü nitelikteki 1,15 milyar dolarlık ihraç, CleanSpark’in önde gelen bir enerji ve altyapı bilişim platformu olarak büyümesinde kritik bir dönüm noktasıdır” dedi ve hisse geri alımının şirketin uzun vadeli değer yaratma konusundaki kararlılığını yansıttığını vurguladı. Şirket, geçen ay yapay zeka odaklı veri merkezi altyapısına genişleme planlarını açıklamış ve Teksas’ın Austin County bölgesinde 271 dönümlük arazi kullanım haklarını satın almıştı.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni güne 96.830 dolar seviyesinden başladı ve önceki günlere kıyasla geri çekilmenin derinleştiği görülüyor. 103.000 dolar bandında tutunma girişimlerinin başarısız olmasıyla satış baskısı belirgin biçimde arttı. Aşağı yönlü hareketlerde 96.500 dolar kısa vadeli ilk destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altında kalıcılık oluşması halinde düşüşün 95.200 ve devamında güçlü yatay talep bölgesi olan 93.800 dolar seviyesine doğru derinleşme riski bulunuyor. Özellikle 95.000 dolar altı kapanışlar, satışların ivme kazanmasına neden olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 98.200 seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin geri kazanılması halinde 100.500 ve 101.500 seviyeleri yeniden hedef haline gelebilir. Ancak mevcut görünüm, kısa vadede tepki alımlarının zayıf kaldığını ve piyasanın satış odaklı ilerlediğini gösteriyor. Genel olarak BTC, 95.200–100.500 bandı içerisinde zayıflayan bir momentumla işlem görüyor. Trend yapısı aşağı yönlü eğilimini koruyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, analiz sırasında 3.155 dolar seviyesinde işlem görüyor. 3.480–3.550 bandındaki sıkışma alanının aşağı kırılmasıyla kısa vadeli zayıflık net şekilde ortaya çıktı. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 3.120 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde satış baskısı 3.060 ve 3.000 dolar psikolojik bölgesine doğru devam edebilir. 3.000 dolar altı kapanışlar, düşüşün 2.930 bölgesine doğru hızlanmasına neden olabilir. Yukarı yönlü denemelerde 3.220 seviyesi ilk direnç olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde 3.280 ve önceki sıkışma bölgesinin alt bandı olan 3.350 dolar seviyelerine doğru toparlanma görülebilir. Ancak mevcut fiyat yapısı halen zayıf ve satıcılı. Genel görünüm, ETH’nin 3.060–3.220 aralığında dalgalanan fakat momentumu azalan bir yapıda olduğunu gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP, güncel olarak 2,28 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyat, son günlerde 2,40 dolar desteğinin altında işlem görmeye devam ederek yapısal zayıflığı yeniden teyit etti. Aşağı yönlü hareketlerde 2,25 ve 2,22 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izleniyor. Bu seviyelerin altına sarkılması, fiyatı kritik 2,15 dolar seviyesine doğru çekebilir. 2,15 dolar altı kapanışlar, satıcıların kontrolü tamamen ele almasına yol açabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 2,32 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 2,36 ve kritik geri dönüş bölgesi olan 2,40 dolar seviyelerine doğru toparlanma mümkün olabilir. Ancak 2,40 dolar üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece yükselişlerin sınırlı kalması beklenir. Genel görünüm, XRP’nin 2,22–2,36 aralığında zayıf bir yapıda hareket ettiğini gösteriyor.