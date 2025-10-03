Lider kripto para birimi Bitcoin dün 121.077 doları gördükten sonra, bugün 119.960 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise 4.480 dolar seviyesinde. Kripto piyasasının toplam büyüklüğü 4,22 trilyon dolara ulaşmış durumda.

Uzmanlar, hükümet kapanmalarının hisse senedi piyasaları üzerinde geçmişte sınırlı etkiler bıraktığını hatırlatıyor. S&P 500 endeksi 1990’dan bu yana yaşanan her kapanma döneminde değer kazanırken, 2025’te Bitcoin ile borsalar arasındaki güçlü korelasyonun kriptoya da pozitif yansıdığı belirtiliyor.

ETF’lere Güçlü Girişler

Son 24 saatte Bitcoin ETF’lerine 627 milyon dolar, Ethereum ETF’lerine ise 307 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Bu durum yatırımcıların kriptoya olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koydu.

JPMorgan: Yıl Sonu 165 Bin Dolar Mümkün

JPMorgan analistleri, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 165 bin dolara çıkabileceğini öngörüyor. Analist Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, Bitcoin’in altına kıyasla hala düşük değerli olduğunu, volatilite bazlı hesaplamaların ise yukarı yönlü potansiyele işaret ettiğini belirtti. JPMorgan daha önce 126 bin dolarlık yıl sonu hedefi vermişti.

SWIFT’ten Linea Adımı

Küresel ödeme ağı SWIFT, blok zinciri tabanlı yeni ödeme sistemini Ethereum’un Layer2 ağı Linea üzerinde kuracağını açıkladı. Consensys CEO’su Joe Lubin tarafından duyurulan projede JPMorgan Chase, Citi ve Bank of America gibi dev bankalar da yer alacak. Bu gelişmenin, bankacılık odaklı blockchain çözümlerinde Ripple’a güçlü bir rakip oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Fitell’den Sürpriz Yatırım

Avustralya merkezli Fitell Corporation, 1,5 milyon dolar karşılığında 216,8 milyon PUMP token satın aldı. Daha önce 10 milyon dolarlık Solana yatırımı açıklayan şirket, portföyünü genişletmeyi planlıyor. Fitell, gelecekte adını Solana Australia Corporation olarak değiştirmeyi hedefliyor.

Teknik Görünüm