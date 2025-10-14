Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası haftanın ilk işlem gününde sınırlı bir toparlanma kaydetse de ABD-Çin ilişkilerinde iyileşme sinyallerinin görülmemesi bu eğilimi kısa sürede tersine çevirdi. Pekin’in, Washington ile olası bir ticaret savaşında “sonuna kadar mücadele etmeye” hazır olduğunu açıklaması ve ABD’yi ayrımcı politikalarla suçlaması, risk iştahını zayıflattı. Bu gelişmelerin ardından kripto piyasasında yeniden düzeltme süreci başladı. Bugün ayrıca FED Başkanı Jerome Powell, Philadelphia’da Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği’nde (NABE) ekonomik görünüm ve para politikası hakkında konuşma yapacak. Kripto piyasasında yatırımcılar Powell’ın açıklamalarını bekliyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,92 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin, güne 112.340 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 4.045 dolardan işlem görürken, XRP 2,49 dolardan, Solana ise 198,29 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’leri toplam 327 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 429 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Blackrock’un IBIT’i giriş gerçekleşen tek fon oldu.

TD Cowen: “Kripto piyasa yasası ara seçimlerden önce geçmeyebilir”

Senatörlerin kripto para piyasası yapısına ilişkin yasa tasarısında yavaş ilerlemesi, düzenlemenin ara seçimler sonrasına kalabileceği endişesini doğurdu. TD Cowen analistleri, pazartesi günü yayımladıkları notta, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların süreci uzattığını belirtti.

Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, kripto endüstrisinin nasıl düzenleneceği konusunda uzlaşmakta zorlanıyor. Cumhuriyetçiler, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki paylaşımını netleştiren ve bazı dijital varlıkları menkul kıymet sayılmaktan çıkaracak “ikincil varlıklar” tanımını içeren bir tasarı sundu. Geçtiğimiz hafta ise Demokrat senatörler, merkeziyetsiz finans (DeFi) üzerinden yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik altı sayfalık bir öneri yayımladı. Ancak bu öneri, uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle hem Cumhuriyetçilerin hem de kripto sektörünün tepkisini çekti. Senato Bankacılık Komitesi Sözcüsü, tasarının görüşüleceği oturum için tarih belirlenemediğini, Demokratların henüz buna yönelik bir taahhütte bulunmadığını söyledi.

TD Cowen Washington Araştırma Grubu Başkanı Jaret Seiberg, bu tür itirazların süreci tamamen tıkamayacağını ancak gecikmeye yol açabileceğini ifade etti. “Bize göre bu, senatörlerin hızlı hareket etmek istemediğini gösteriyor. Bu nedenle piyasa yapısına ilişkin düzenlemenin ara seçimlerden sonraya kalabileceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Seiberg, yaklaşan seçimlerin yasama sürecini zorlaştırdığını ve Senato’nun çalışacağı gün sayısının sınırlı olduğunu da hatırlattı. Analiste göre, Demokratların üst düzey devlet yetkilileri ile ailelerinin kripto şirketlerine sahip olmasını yasaklama talebi, asıl engeli oluşturuyor.



JPMorgan kripto hamlesini duyurdu

JPMorgan, blok zinciri ve kripto varlık alanındaki faaliyetlerini genişletmeye hazırlanıyor. Bankanın üst düzey yöneticisine göre kurum, kripto para ticareti sunmak üzere planlamalar yapıyor, ancak kripto varlık saklama hizmeti şimdilik gündemde değil. JPMorgan Küresel Piyasalar ve Dijital Varlıklar Başkanı Scott Lucas, CNBC’nin Squawk Box Europe programında yaptığı açıklamada, Citibank gibi rakiplerin aksine bankanın kısa vadede kripto saklama hizmeti sunmayı planlamadığını söyledi. Lucas yaptığı açıklamda, “Jamie Dimon yatırımcı gününde oldukça netti. Bu alanda işlem tarafında yer alacağız, ancak saklama şu an masada değil” ifadelerini kullandı. Lucas, bankanın risk iştahı ve ilerleme yönüne ilişkin birçok değerlendirme yaptığını, uygun saklama ortaklarını araştırdıklarını belirtti. Lucas, “Mevcut piyasalar var ve yeni fırsatlar da doğuyor. Biz bunlardan sadece birine değil, her ikisine de odaklanıyoruz” dedi.

2025 itibariyle JPMorgan, bazı borsalarla iş birlikleri kurarak kripto ve blok zinciri alanında daha geniş bir strateji izlemeye başladı. Bu değişimde, uzun süre kriptoya mesafeli yaklaşan CEO Jamie Dimon’un tutumundaki yumuşamanın da etkili olduğu değerlendiriliyor. Dimon, ağustos ayında yaptığı açıklamada “stablecoin’lere inandığını” ve blok zinciri teknolojisinde değer gördüğünü söylemişti.

Bhutan, ulusal dijital kimlik sistemini Ethereum’a taşıyor

Bhutan, ulusal dijital kimlik (NDI) sistemini Polygon’dan Ethereum’a taşıyarak blok zinciri alanındaki yenilik hamlesini sürdürüyor. Ülkenin kamu yayıncısı Bhutan Broadcasting Service’in pazartesi günü yayımlanan haberine göre, mevcut Polygon tabanlı NDI platformu Ethereum ağıyla entegre edildi ve tam geçişin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Bhutan Hükümeti’nin GovTech Ajansı Sekreteri Jigme Tenzing, “NDI için Polygon blok zincirini kullanıyorduk. Ethereum’a geçişle dijital kimlik sistemimizin güvenliğini daha da güçlendiriyoruz” dedi. Yaklaşık 800.000 vatandaşa çevrim içi hizmetlerde dijital kimlik bilgilerini güvenli biçimde saklama ve paylaşma olanağı sunan Bhutan NDI sistemi, kendi egemenliğine sahip kimlik (self-sovereign identity) teknolojisiyle çalışıyor. Sistem, Ağustos 2024’te Polygon üzerinde faaliyete geçmişti.

Ethereum Vakfı Başkanı Aya Miyaguchi, X üzerinden yaptığı paylaşımda Bhutan’ın “ulusal dijital kimlik sistemini Ethereum üzerine taşıyan ilk ülke” olduğunu duyurdu. Miyaguchi ve Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, pazartesi günü Bhutan’daki lansman törenine katıldı. Miyaguchi, “Mayıs 2024’te Bhutan’ı ilk ziyaret ettiğimde, Bhutan ile Ethereum’un ortak bir vizyonu paylaştığını hissettim. Bu gelişme, sadece ulusal bir başarı değil, aynı zamanda daha açık ve güvenli bir dijital geleceğe atılmış küresel bir adım” ifadelerini kullandı.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 112.340 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hafta başı bir miktar toparlanma kaydedilse de dün 115.000 doların üzerinde kaydettiği yükselişin ardından geri çekilme yaşandı. Kısa vadede 111.500 ve 109.800 seviyeleri destek olarak öne çıkarken, yukarıda 113.800 ve 115.000 aralıkları direnç olarak izleniyor. BTC’nin 115.000 üzerinde tekrar kalıcılık sağlaması, yükselişi 117.000–118.500 bandına taşıyabilir. 111.500 altına sarkma ise 109.000–108.000 dolar bölgesine kadar düzeltme riskini artırıyor. Genel görünüm, fiyatın 111.500 üzerinde kaldığı sürece toparlanma eğiliminin korunabileceğine işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum 4.045 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 4.290 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilme görüldü. Kısa vadede 3.870 ve 4.000 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkarken, 4.100 ve 4.250 dolar aralıkları direnç olarak izleniyor. ETH’nin 4.120 üzerinde kalıcılık sağlaması, fiyatı 4.260–4.320 bandına taşıyabilir. 4.000 altına sarkma durumunda ise 3.850–3.900 bölgesine kadar düzeltme olasılığı güçleniyor. Genel görünüm, ETH’nin 4.000 üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece pozitif seyrini koruyacağını gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP 2,49 dolar seviyesinden işlem görüyor. Varlık, dün 2,64 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilme yaşandı. 2,45 ve 2,48 seviyeleri destek, yukarıda 2,52 ve 2,58 aralıkları direnç olarak öne çıkıyor. 2,52 üzerinde kalıcılık sağlanması, fiyatın 2,60–2,62 bandına doğru yükselmesini destekleyebilir. 2,45 altına sarkma ise kısa vadede 2,40–2,42 bölgesine kadar geri çekilme riskini artırıyor. Genel görünüm, fiyatın 2,45 üzerinde kaldığı sürece toparlanma potansiyelinin devam ettiğini gösteriyor.