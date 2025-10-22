Piyasalarda Son Durum ve Yatırımcı Tavrı

CoinTR Araştırma Departmanı’nın bültenine göre, piyasa güne hafif yükselişle başlasa da 10 Ekim’deki sert düşüşün etkilerini henüz üzerinden atamadı. ABD ekonomisine dair belirsizlikler ve Çin ile artan ticaret gerilimleri, yatırımcıların riskli varlıklara temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Bitcoin, dün 114 bin dolar seviyesine kadar yükselme denemesi yapsa da bugün 108.275 dolardan işlem görüyor. Öte yandan, Bitcoin ETF’lerine 477 milyon dolar, Ethereum ETF’lerine ise 142 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Warren’dan Hazine Bakanlığı’na Stablecoin Uyarısı

Kripto paralara karşı eleştirileriyle tanınan Senatör Elizabeth Warren, birkaç ay önce yürürlüğe giren stablecoin yasasını eleştirerek Hazine Bakanlığı’na yasadaki boşlukların giderilmesi çağrısında bulundu. Warren, gönderdiği mektupta, yasadaki eksikliklerin ABD finansal istikrarı, tüketiciler ve ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Temmuz ayında yürürlüğe giren GENIUS Yasası, stablecoin’lerin tamamen dolar veya benzeri likit varlıklarla desteklenmesini zorunlu kılıyor ve piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık denetim şartı getiriyor. Ancak Warren, yasayı “kripto bankalarına yönelik hafif dokunuşlu bir düzenleme” olarak nitelendirerek, eksikliklerin yeni yasalarla kapatılması gerektiğini belirtti.

Ethereum Vakfı’ndan Yüklü ETH Transferi

Ethereum Vakfı, yaklaşık 654 milyon dolar değerinde 160.000 ETH’yi geçmişte kullanılan bir cüzdana aktardı. Zincir analiz platformu Arkham Intelligence’a göre bu cüzdan, daha önce yalnızca Kraken borsasına ve SharpLink Gaming’e transferler yapmıştı.

Vakfın eski Geth baş geliştiricisi Péter Szilágyi, vakfın altı yıl boyunca toplam 625.000 dolar civarında maaş aldığını ve yeni projelerin başarısının vakıf içindeki ilişkilere bağlı olduğunu belirterek sosyal medyada tartışmaları artırdı. Ethereum Vakfı ise yeniden yapılanma sürecinde olduğunu ve ETH rezervlerini yönetmek için yeni planlar hazırladığını duyurdu.

Bealls Mağazalarında Kripto Ödeme Dönemi

ABD merkezli perakende zinciri Bealls, dijital ödeme firması Flexa ile iş birliği yaparak mağazalarında kripto para ile ödeme kabul etmeye başladı. Flexa Payments entegrasyonu ile 300’den fazla dijital cüzdandan 99’un üzerinde kripto para birimiyle ödeme yapılabiliyor.

Flexa kurucu ortağı Trevor Filter, “Bealls’in 110 yıllık perakende mirası, kripto ödeme teknolojilerini benimsemesi açısından etkileyici” ifadelerini kullandı. 2025 başı itibariyle yaklaşık 65 milyon Amerikalı, yani yetişkin nüfusun yüzde 28’i kripto para sahibi.

Teknik Analiz

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 108.275 dolardan işlem görüyor. Kısa vadede 108.000 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında kalınması halinde 105.000–107.000, ardından 102.000-104.000 aralığına düşüş riski artıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 110.500 ve 112.800–114.000 seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum 3.866 dolardan işlem görürken, kritik destek 3.850–3.900 bandı. Bu seviyenin altına inilirse satış baskısı 3.750 dolara kadar sürebilir. Dirençler ise 4.050 ve 4.150–4.200 seviyelerinde bulunuyor.

Ripple (XRP)

XRP 2,41 dolardan işlem görüyor. 2,40–2,42 bandı destek olarak öne çıkarken, yukarıda 2,47–2,50 ve 2,56–2,58 seviyeleri direnç noktaları olarak takip ediliyor.