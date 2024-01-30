Bankalar, müşterilerini altın, döviz ve kripto para alımı yapanların kredi kartlarının kapatılabileceği konusunda uyardı. Konut ve otomobil kredilerinde düzenlemeler yapılırken, kredi kartı harcamalarında artış devam ediyor.

Enflasyonla mücadele çerçevesinde kredi kartı kullanımını azaltmak için limit ve taksit sayısı düzenlemeleri yapılırken, bankaların yeni önlemi, kredi kartlarının kullanım alanlarını kısıtlamak oldu. Kredi kartı müşterilerine yapılan uyarıda, kredi kartıyla döviz, altın ve kripto varlık alımı yapılması, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, "makul gerekçesi olmayan transferler" nedeniyle kartların kullanımının kapatılabileceği belirtildi.