Tebliğe göre, bankaların ticari müşterilerden alabileceği kredi tahsis ve kullandırım ücretlerinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle, kredi tahsis ücreti tüm kredi limitleri (dış ticaret kapsamındaki gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları dahil) üzerinden alınabilecek. Söz konusu ücret, tahsis edilen limitin yüzde 0,20’sini aşamayacak. Müşteri talebi olmadan yapılan tahsis veya yenilemelerde ücret alınmazken, limit artırımlarında yeniden tahsis ücreti uygulanabilecek.

Nakdi kredilerde kredi kullandırım ücreti en fazla yüzde 1,10 olarak belirlendi. Kısa vadeli kredilerde ise bu ücret, yıllık ortalama bakiye üzerinden hesaplanacak.

Ödeme sistemlerinde de değişiklikler yapıldı. Kredi kartı ile yapılan taksitsiz işlemlerde, tutarın ertesi gün üye işyerine aktarılması halinde uygulanacak ücret, aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemeyecek. Banka kartı işlemlerinde bu oran en fazla yüzde 1,04 olabilecek.

Yeni düzenlemeye göre, kredi kartı işlemlerinde işyerine ödeme süresi 40 günü, banka kartı işlemlerinde ise 15 günü aşamayacak. Aynı kurallar ön ödemeli kartlar için de geçerli olacak.

Düzenleme 1 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek ve hükümlerini TCMB Başkanı yürütecek.