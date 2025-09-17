Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında ‘Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşları İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Soruşturmanın sürdüğü, belediyedeki idari işlemlerin aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.