1) Kredi notunuzu kontrol edin

Kredi notunuz, ödeme alışkanlıklarınız, mevcut borçluluğunuz ve yeni ürün açılışlarınıza göre şekillenir. Başvuru öncesi notunuzu görün, gecikmeleri kapatın ve raporda size ait olmayan kayıtlar varsa düzeltilmesini talep edin. Yüksek kredi notu hem onay ihtimalini hem de daha iyi faiz tekliflerini artırır.

2) Gelir–gider dengenizi ve toplam borçluluğu hesaplayın

Bankalar, yeni kredinin aylık taksidinin gelirinizdeki payını ve toplam borçluluk oranınızı inceler. Geliriniz kâğıt üzerinde yeterli görünse bile mevcut kredi/kredi kartı ödemeleriniz düşüldüğünde yeni taksiti karşılamıyorsa başvurunuz reddedilebilir. Kira, serbest gelir, yan hak gibi ek gelirleriniz varsa, sözleşme ve hesap dökümü gibi belgelerle belgelendirmeniz gerekir. Bu, onay ihtimalinizi doğrudan etkiler.

3) İş ve sigorta istikrarınızı gösterin

Son iş yerinde en az 3 ay, toplamda 12 ay sigortalı çalışma genellikle avantaj sağlar. Kamu benzeri istikrarlı sektörler risk algısını iyileştirir. İş değişikliği yaptıysanız, yeni işinize ait belgeleri güncel ve eksiksiz sunun.

4) Belgeleri tamamlayın

Başvuruda bankanın görmek istediği üç temel başlık bulunur. Kimlik ve adres teyidi, gelir durumunuzun ispatı ve kredi türüne özel evraklar. Kimliğiniz için T.C. kimlik kartınız, adres için e-Devlet yerleşim yeri belgesi/ikametgâh veya adınıza düzenlenmiş güncel fatura genellikle yeterlidir. Gelirinizi, maaş bordrosu, emekli aylık dökümü, serbest meslek için vergi beyannamesi/hesap özeti, varsa kira sözleşmesi ve dekontlarıyla kanıtlarsınız.

Maaşlı çalışanlar (kamu/özel): Son 2–3 aylık maaş bordrosu ve SGK dökümü, kimlik ve adres teyidi.

Emekliler: Emekli aylık dökümü, kimlik ve adres teyidi.

Serbest meslek / tacirler: Güncel vergi levhası, vergi dairesi onaylı hesap özeti/bilanço–gelir tablosu, oda kayıt/üyelik belgesi, kimlik ve adres teyidi.

Kredi türüne özel:

İhtiyaç kredisi: Ek belge gereksinimi azdır. Genellikle, gelir ve adres teyidi kritik önem taşır.

Taşıt kredisi (başvurursanız): 0 km için proforma fatura, 2. el için aracın kasko değeri gösterir belge.

Konut kredisi (başvurursanız): Ekspertiz ve taşınmaza ilişkin tapu/ilgili belgeler.

5) İhtiyaç kredisine özel sınırlar ve vade

Başvurunuzu ihtiyaç kredisi üzerinden planlıyorsanız, vade ve tutar sınırlamalarını dikkate almalısınız. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nun 11152 sayılı kararında 125.000 TL ve altı 36 ay, 125.000–250.000 TL 24 ay, 250.000 TL üzeri 12 ay vade sınırı yer alır. Talep ettiğiniz tutarı, gelirinizle uyumlu bir taksit/gelir oranında tutmanız onayı kolaylaştırır.

6) Toplam maliyet yaklaşımını benimseyin

Sadece faiz oranına bakmayın. Kredi tahsis ücreti, anaparanın binde 5’ini geçemez. Bununla birlikte sigorta ve diğer masraflar iki teklif arasında fark yaratabilir. Erken kapamada, kalan süreye ait sigorta prim iadesini talep etmeyi unutmayın.

7) Karşılaştırma platformlarını kullanın

Bankaların tekliflerini yan yana karşılaştırmak, faiz oranı ve vade kadar dosya masrafı, sigorta/poliçe ve diğer ücretlerin toplam maliyete etkisini görmenizi sağlar. Aylık taksit, toplam geri ödeme ve mümkünse yıllık maliyet oranı gibi göstergeleri birlikte okuyabildiğinizde bütçenize en uygun planı seçmeniz kolaylaşır. Bu noktada, Türkiye’nin önde gelen bankalarının kredi, kredi kartı ve mevduat ürünlerini karşılaştıran ENUYGUN Finans, faiz ve vade seçeneklerini tek ekranda görmenize imkân tanır. En uygun kredi teklifine online başvurabilirsiniz. Ayrıca ENUYGUN Finans’ın kredi hesaplama aracı, bankaların ihtiyaç kredilerini aynı ekranda sunar. Bankalara tek tek gidip hesaplama yapmak yerine ciddi zaman kazanır ve bütçenize en uygun ihtiyaç kredisi seçeneğini hızla ayırt edersiniz.

8) Sigorta zorunlu değil

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun 29.maddesine göre, açık talebiniz olmadan kredi bağlantılı sigorta yapılamaz. Sigortayı tercih ederseniz dilediğiniz şirketten alabilirsiniz. Hayat sigortası, vefat/kalıcı maluliyette borcu kapatır, vergi avantajı sağlayabilir ve zaman zaman daha iyi faiz teklifi almanıza yardımcı olur. Poliçe tercihinizi sözleşmede açıkça belirtin.

9) Ek teminat ve kefili stratejik kullanın

Gayrimenkul/araç teminatı veya güçlü bir kefil, bankanın riskini düşürür, limit ve faiz teklifinizi iyileştirebilir. Teminat değerinin ve kefil mali durumunun belgelenebilir olduğundan emin olun.

10) Sözleşme ve taahhütleri madde madde kontrol edin

“Küçük puntolar” dâhil tüm hükümleri okuyun. Zorunlu/opsiyonel sigorta ayrımı, paket ürün ve otomatik ödeme şartları, gecikme faizi, erken/ara ödeme ücretleri ve sigorta prim iadesi süreçleri. Tüm masraf kalemlerini yazılı isteyin ve saklayın.