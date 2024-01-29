Köylülerin pisti kayak merkezi haline geldi

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na gelen vatandaşlar, Örencik Yaylası’nda köylüler tarafından oluşturulan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki kayak pistini de ziyaret ederek, karın tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 50 santimetrelere kadar ulaşan Örencik Yaylası’nda, köylüler kendi pistlerinde vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Abant Gölü Milli Parkı’na ziyaret için gelen tatilcilerin de ilgi odağı olan pist, Abant’ın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Köylülerin ekmek kapısı olan kayak pisti, vatandaşlarla dolup taşıyor.

Günübirlik tatil için İstanbul’dan gelen bir grup arkadaş, kayak yapmanın eğlenceli olduğunu ifade etti.