Muğla merkez ilçe Menteşe'ye bağlı kırsal mahalle Kuyucak köyünde orman yangınlarıyla mücadelede örnek bir çalışma gerçekleştiriliyor. Köylüler bahçe ve hayvanlarını sulama amaçlı kullandıkları tankerlerini yangın müdahale aracına dönüştürdü. Kendi aralarında oluşturdukları bir ekiple yangın nöbet listesi oluşturdular. Köy kahvesine asılan listeye göre her gün bir kişi yangın nöbeti tutuyor. Whatsapp üzerinden oluşturdukları haberleşme grubuyla muhtemel yangınlara karşı anlık bilgi akışı sağlıyorlar.



Gökova Körfezi'ne yakın bir bölgede bulunan ve etrafı ormanlarla kaplı 550 nüfuslu Kuyucak köyünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yıldırım yangını köylüler tarafından söndürüldü. Vatandaşlar su tankerleriyle yangına müdahalenin yanında bölgede olabilecek yangınlarda helikopterlerin su alması amacıyla yapılan yangın havuzlarına su taşıyorlar.



Yangın nöbet listesi var

Kuyucak Köyü Muhtarı Hasan Sarı ormanların yangınlara karşı korunması amacıyla böyle bir uygulama başlattıklarını kaydederek, oluşturdukları listeyle yangın nöbeti tutulduğunu ve orman ekipleriyle birlikte yangınlara karşı mücadele ettiklerini söyledi. Muhtar Sarı, “Ben yeni seçildikten sonra böyle bir fikir ortaya attım. Vatandaşlarımız da bunu kabul gösterdi. Oturduk ne yapabiliriz diye. Her gün bir tanker ve traktörü nöbetçi yazarak sabah 8'den ertesi gün sabah saat 8'e kadar bir nöbet usulü geliştirdik kendimize göre. Ülkemiz için ormanlarımız çok önemli. Gelecek nesillere taşıyabileceğimiz en güzel emanetlerden birisi bu. Bizim mahallemiz geçim kaynağı olarak arıcılık ile uğraşıyor. Ormanlar bizim olmazsa olmazımız. Bizim için önemli olan ormanlarımızın zarar görmemesi, yanmaması. Sakartepe yangın kulesi ile irtibatlıyız. Whatsapp grubumuz var. Herhangi bir yangın çıktığında bize bildiriyorlar. Nöbetçi tankerimiz zaten aracının başında olduğu için 30 saniyede traktörüne biniyor ve en geç 5 dakika içinde yangın yerine varıyor. Orman idaresi ile müşterek bir organizemiz var. Diğer arkadaşlar da arkadan yetişiyor. En kısa zamanda orman yangınlarına müdahale ediyoruz. Bundan 15 gün önce yangın çıktı. Kıran Mahallemiz sınırında. Biz buradan geldik. Yerkesik Orman İdaresi Yerkesik tarafından geldi. Çok az bir arazimiz yanar yanmaz kendi araçlarımız ile söndürdük yangını” dedi.