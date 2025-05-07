Semih Gör’ün bu işe başlama hikâyesi 2019’daki pandemi dönemine dayanıyor. O dönemde köylere mutfak tüpü dağıtımı yapan Gör, artan ihtiyaçları görünce farklı bir adım attı. Satın aldığı bir otobüsün içini markete çeviren esnaf, temel gıda ve ev ihtiyaçlarını köy köy dolaşarak vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Pandeminin ardından talep daha da artınca bu işi kalıcı hale getirdi.

Yolların Yolcusu, Köylerin Marketi

Haftanın beş günü, Pazartesi ve Perşembe hariç, Eskişehir’in kırsal mahallelerini dolaşan Gör, günlük 12-13 köye uğruyor. Ekmeğinden çikolatasına, mutfak tüpünden dondurmaya kadar birçok ürün taşıdığı otobüs, aynı zamanda çocukların neşe kaynağı, yaşlıların duası oluyor.

Gör, “Köylerin hiçbirinde sabit market ya da bakkal yok. Bir tek sebze-meyveci geliyor, bir de ben. Yaz aylarında yazlıkçılar da geldiği için hareketlilik artıyor. Şehirden gelenler köye uğrayınca otobüsün içindeki marketi görünce şaşırıyor” diyerek yaşadıklarını anlatıyor.

Kredi Kartı da Geçiyor, Sipariş de Alınıyor

Otobüs, sadece bir market değil; aynı zamanda modern imkânları da köye taşıyor. Kredi kartı geçiyor, özel siparişler alınıyor. Gör, “Bir gün önce söylediklerini ertesi gün getiriyorum. Herkesin ayağına hizmet oluyor. Kış şartlarında zor olsa da insanların ihtiyacını karşılamak büyük bir motivasyon” diye ekliyor.

"O Olmasa Aç Kalırız"

Kırsal Süpüren Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Rabia Özsoy, Semih Gör’ün seyyar marketini dört gözle bekleyenlerden. Özsoy, “Burası 30 hanelik küçük bir köy. Bakkalımız yok, marketimiz yok. 7 yıldır buraya geliyor. Ne lazımsa burada buluyoruz, en çok da ekmek alıyoruz. Marketimizi çok seviyoruz, o olmasa biz aç kalırız” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Semih Gör’ün seyyar marketi, sadece bir ticaret aracı değil; aynı zamanda sosyal bir sorumluluğu yerine getiren bir hizmet. Market raflarıyla dolu otobüsü, Eskişehir kırsalında yaşayan yüzlerce kişinin hayatına dokunmaya devam ediyor.