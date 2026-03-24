Nevruz Boş Geçti, Yaz Sezonu Belirsiz

Turizmcilerin her yıl büyük umutlarla beklediği Nevruz dönemi, bu yıl beklentilerin çok altında kaldı. Bölgeye yönelik yoğun rezervasyonlar birer birer iptal edilirken, 15 günlük kritik süreç "boş" geçti. Sektör temsilcileri, asıl tehlikenin yaklaşan yaz sezonu olduğunu vurguluyor: Şu an itibarıyla yaz dönemi için yeni rezervasyon akışı tamamen durmuş durumda.

"Tek Pazara Bağlı Kalmanın Bedelini Ödüyoruz"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Metin İnan, bölge turizminin %90 oranında Ortadoğu pazarına endeksli olmasının risklerine dikkat çekti. İnan, yaşanan süreci şu sözlerle özetledi:

"Ortadoğu'da 'cennet' olarak görülen Karadeniz, son 10 yılda altın çağını yaşamıştı. Ancak coğrafi konumumuz gereği en ufak bir siyasi krizden ilk etkilenen biz oluyoruz. Bu süreç bize turizm çeşitliliğinin hayati önemini bir kez daha acı bir şekilde gösterdi."

Gelecek Stratejisi: Pazar Çeşitliliği

Yaşanan kriz, bölgedeki turizm stratejilerinin sil baştan gözden geçirilmesine neden oldu. TGA aracılığıyla dünyanın dört bir yanında "Türkiye'nin güvenli bir liman olduğu" mesajı verilirken, Karadeniz'in sadece tek bir coğrafyaya değil, tüm dünyaya pazarlanması hedefleniyor.

"Yaz dönemine ait hiçbir rezervasyon yok"

Bu yıl Ortadoğu'daki vatandaşların rezervasyon yapmadığına dikkat çeken İnan, "Şuanda yaz dönemine ait hiçbir rezervasyon yok. Ortada net bir şey görülmediği için Ortadoğu'daki misafirlerimiz rezervasyon yapmadı. Bu süreç henüz başlamadı. Bu süreç içerisinde biz ciddi bir şey gördük. Turizm çeşitliliğinin çok önemli olduğunu gördük. Karadeniz bölgesi yüzde 90 itibari ile Ortadoğu misafirlerine yönelik çalıştığı için burada yaşanılabilecek en ufak bir krizde maalesef turizm çok etkileniyor. Bizler bu süreçte turizm çeşitliliğinin önemini gerçekten fark ettik. Artık bununla alakalı gelecekte çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tanıtım çalışmalarına da değinen İnan, "2018 yılında Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. Bölgelerdeki turizm çeşitliliğini arttırmak adına ciddi anlamda tanıtımlar yapılıyor. Şu anda savaş bölgesi en yakın komşumuz olmasına rağmen Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı dünyanın birçok ülkelerinde Türkiye'nin savaştan olumsuz bir şekilde etkilenmediğini göstermek adına bir çok tanıtım yaptı. Bu anlamda turizm çeşitliliğini önümüzdeki yıllarda kazanacağımızı düşünüyorum. Çalışmalar çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.