Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını sağlayarak ilgiyi arttırmak amacıyla yürüttüğü Genç Kültür Kart sosyalleşme programında Proje Destek Programı başvuruları başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışı gereği, gençlik çalışmalarının kapsamını gün geçtikçe artırdıklarını söyledi.

Gençlerin fikir ve düşüncelerinin, yürüttükleri çalışmalara yön verdiğini vurgulayan Başkan Altay, “Bu anlamda, gençler için faaliyete geçirdiğimiz en önemli projelerden biri, şüphesiz Genç Kültür Kart’tır. Bugüne kadar on binlerce üniversiteli gencimiz bu sisteme üye olarak sosyal sorumluluk projelerine katıldı; kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif alanlarda onlarca etkinliğin merkezinde yer aldı” diye konuştu.

“40 BİN LİRAYA KADAR AYNÎ DESTEK SAĞLAYACAĞIZ”

Bu yıl da Genç Kültür Kart Proje Destek Programı ile gençleri desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, “Fikirlerinizi hayata geçirmeniz adına her yıl destek tutarını artırarak daha geniş çaplı projeler üretmenize olanak sağlıyoruz. Bu kapsamda Proje Destek Programımızın 4. Dönem başvurularını başlattığımızın müjdesini vermek isterim. Altı farklı başlıkta gerçekleştireceğiniz projelerinize 40 bin liraya kadar aynî destek sağlayacağız. Sizler, hayal etmeye ve üretmeye devam ettikçe, bizler de tüm imkânlarımızla yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Şehrimize yeni gelen üniversiteli arkadaşlarımı da Genç Kültür Kart’a üye olmaya ve avantajlardan yararlanmaya davet ediyorum. Son başvuru tarihi 30 Kasım olan Genç Kültür Kart Proje Destek Programımızın tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm genç arkadaşlarımı muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç Kültür Kart Proje Destek Programı ile şimdiye kadar sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan 22 gençlik grubu ve 70 öğrenci topluluğuna, projelerini gerçekleştirmeleri için aynî destek sağladı.

4. dönem başvuruları başlayan Genç Kültür Kart Proje Destek Programı kapsamında yeni dönemde; Kültür ve Sanat, Yenilikçi Fikirler, Sağlıklı Yaşam ve Spor, Teknoloji ve Sosyal Medya, İklim, Çevre ve Sıfır Atık, Gönüllülük ve Kişisel Gelişim başlıklarında gençlerin gerçekleştireceği projelere 40 bin TL’ye kadar aynî destek sağlanacak.

Destekler için son başvuru tarihi 30 Kasım olarak duyuruldu.