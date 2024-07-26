SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye içinde ilk sırada Ankara, ikinci İzmir ve üçüncü sırada ise İstanbul'un yer alması dikkat çekti.

Konuyla ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan bir açıklama geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı: 'Borcumuz yok'

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya borcu olmadığını belirterek "Konya Modeli Belediyecilik tam da böyle bir şey" dedi.

"Konya Modeli Belediyecilik tam da böyle bir şey"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Altay, şu ifadeleri kullandı:

Belediyelerin SGK borçları gündemdeyken küçük bir bilgilendirme yapmakta fayda var. Konya Büyükşehir Belediyemizin SGK borcu 0 (SIFIR) Türk Lirasıdır. Konya Modeli Belediyecilik tam da böyle bir şey.

Mustafa Varank da yine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

25 yıldır kesintisiz CHP zihniyeti tarafında yönetilen İzmir BB’nin SGK borcu 5.3 Milyar TL

25 yıldır kesintisiz CHP zihniyeti tarafında yönetilen Şişli Belediyesi’nin SGK borcu 1.8 Milyar TL

10 yıldır CHP tarafından yönetilen Hatay BB’nin SGK borcu 1.6 Milyar TL

35 yıldır kesintisiz CHP tarafından yönetilen Çankaya Belediyesi’nin SGK borcu 1.3 Milyar TL

15 yıldır CHP tarafından yönetilen Ataşehir Belediyesi’nin SGK borcu 1 Milyar TL

20 yıldır CHP tarafından yönetilen Beşiktaş Belediyesi’nin SGK borcu 1 Milyar TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’e yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesin” sözlerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakan Vedat Işıkhan belediyelerin SGK toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, “Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Borçların bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor” dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenerek, “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız tahsiline kaynağında başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok” diye konuşmuştu.