Çimko Çimento, 18.947.368 lot sermaye artırımı, 56.842.104 lot ortak satışı olmak üzere toplam 75.789.472 lotu halka arz edecek. Şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranı ise çıkarılmış sermayesinin %20’si olacak. Halka arz fiyatı ve halka arz büyüklüğü gibi detaylar, SPK onayının ardından netlik kazanacak.

Şirketin fon kullanım yeri raporunda halka arzdan elde edilecek olan gelirin nerede kullanılacağı da belli oldu.

Aynı zamanda taslak izahnamede de yer alan detayda fon kullanım yerleri şu şekilde:

Çimento, Hazır Beton ve AGREGA İş Kollarında Yapılacak Yatırımlar ile Yurt İçi ve Yurt Dışı Şirket ve Varlık Alımları: %40-60

KONUKOĞLU AİLESİNE AİT

Sanko Holding A.Ş. grup şirketi olan Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. (Çimko) klinker ve çimento ürünlerini Narlı ve Adıyaman çimento fabrikalarından farklı bölgelerdeki birçok ülkeye ihraç etmektedir.