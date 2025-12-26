Peker GYO’da Piyasa Bozucu İşlemler Tespit Edildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarında piyasanın güven, açıklık ve istikrarını bozucu nitelikte işlemler yapıldığını tespit etti. Bu kapsamda, sorumluluğu bulunan 19 kişiye toplamda yaklaşık 2 milyar lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

Diğer Hisselerde Suç Duyurusu

SPK’nın haftalık bültenine göre Kurul, yalnızca Peker GYO ile sınırlı kalmayarak bazı hisselerdeki işlemler için de Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunulan hisseler şunlar oldu:

Ray Sigorta (RAYSG)

Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT)

Global Menkul Değerler (GLBMD)

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim (PAMEL)

Kurul, söz konusu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde “sorumluluğu bulunan” kişiler hakkında adli sürecin başlatılmasını talep etti.

SPK’dan Piyasa Güvenliğine Vurgu

SPK, sermaye piyasalarında adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamın korunması amacıyla piyasa bozucu eylemlere karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını bir kez daha vurguladı.

Peker GYO’dan SPK Cezalarına İlişkin Açıklama

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Peker GYO), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bazı kişiler hakkında verdiği idari para cezalarına ilişkin KAP üzerinden bir açıklama yayımladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, şirket tüzel kişiliğinin, SPK tarafından cezaya konu edilen işlemlerle, bu işlemleri gerçekleştirdiği belirtilen şahıslarla ve uygulanan idari yaptırımlarla herhangi bir doğrudan veya dolaylı ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SPK’nın bazı kişiler hakkında uyguladığı idari para cezalarına konu işlemlerle, söz konusu şahıslarla ve alınan idari yaptırımlarla şirketimiz tüzel kişiliğinin doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.”

Şirket yönetimi, sermaye piyasası mevzuatına ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde faaliyetlerin sürdürüldüğünü belirtti.