145 İşçinin Usulsüz Şekilde İşe Alındığı Tespit Edildi

Müfettiş raporlarında, Maçoğlu’nun görev dönemi olan 2019–2024 yılları arasında 145 işçiyi duyuru yapılmadan ve ilana çıkılmadan işe aldığı ifade edildi. İnceleme sonucunda bu personel giderlerinin belediyenin toplam gelirinin yüzde 84’üne ulaştığı ve bu durumun “kamuda ağır mali yük ve kamu zararı” oluşturduğu belirtildi.

Hazırlanan rapor doğrultusunda Maçoğlu’nun 86 milyon 620 bin liralık kamu zararına yol açtığı iddiasıyla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Aynı tutarda zimmet çıkarıldığı da aktarıldı.

Maçoğlu İtiraz Etti, Belediye Başkan Vekili Reddetti

Eski belediye başkanı Maçoğlu’nun, kendisine çıkarılan zimmete ilişkin Tunceli Belediyesi’ne resmi dilekçeyle itiraz ettiği ancak itirazın Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından reddedildiği bildirildi.

İŞKUR’dan Ayrı Bir Ceza Daha

İŞKUR’un yaptığı bağımsız incelemelerde de benzer bulgulara ulaşıldığı belirtildi. 2019–2024 döneminde 145 işçinin ilan yapılmadan işe alındığı nedeniyle belediyeye ait şirkete toplam 500 bin liralık idari para cezası kesildi.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Mülkiye müfettişlerinin raporunun ardından yargı sürecinin başladığı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosya üzerinde çalışma yürüttüğü öğrenildi. Maçoğlu cezalara itiraz ederken, süreçle ilgili yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.