Geçtiğimiz Şubat ve mart aylarında iki şubelerinden numune alındığını belirten işletme yetkilileri, olumsuz örneklerin bu numulerde çıktığını fakat "şahit numune" alınmadığına dikkat çekti. İşletmedeki döner örneklerinden gen testi sırasında domuz etine rastlanıldığını aktaran firma, denetim sonuçlarının kendileriyle hemen paylaşılması halinde, kaynağı tespit edebileceklerini savundu. Firma, raporlara rağmen ürünlerinde domuz etinin kullanılmadığını savunmaya devam etti.

Kendilerini bildirimin hemen yapılmadığını da ileri süren firma, hızla kayıtları izleyerek olumsuz kaynağını bulabileceğini ileri sürerken, şu savunmayı yaptı:

"Tarafımıza olumsuz sonuçlar usule aykırı bir şekilde çok geç bildirildiğinden bu izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamamaktayız. Nitekim bu izlenebilirliğin en şeffaf ve kabul edilebilir aşaması kamera kayıtlarının incelenmesi olacağından numune alınan partinin bahsettiğimiz süreçlerine ilişkin kamera kayıtlarına ulaşmamız mümkün olmamıştır.

- Yukarıda bahsedilen numune alma işlemleri esnasında bir çok teknik hata yapılmış olup, bu hatalar yapılan analizlerin sonuçlarını gerçeklikten uzaklaştırmaktadır. Bu hususlarla ilgili tüm teknik detayları hukuki süreçler sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşacağız."

278 RESTORANI BULUNAN KÖFTECİ YUSUF’A KUMPAS MI KURULDU?

Yaşanan durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Halk, restoranlardan ayağını çekerek, satın aldıkları paketli ürünleri iade etmeye başladı. Gelişmelerden şirket zararlı çıkmaya başladı. Akıllara bünyesinde 12 bin kii çalışan, 278 şube ile hizmet veren işletmeye kumpas mı kuruldu sorusu geliyor...

Köfteci Yusuf’un ilk olarak Düzce’deki restoranında geçtiğimiz şubat ayında numune alındı. Öncelikle dönerden alınan numunede ‘domuz genine’ rastlandı. Bakanlık aradan bir hafta geçtikten sonra ikinci numuneyi de başka bir şubesinden aldı. Bu kez pişmiş köfteden alınan numunede de domuz genine rastlandı. Bakanlık yetkilileri ilk olarak suç duyurusunda bulundu. Para ve kapatma cezası ile ilgili adımlar atılırken, Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesinde markanın ismi yer alamadı.

Ürünlerinde domuz eti kullandığı tespit edilen raporla gündem olan Köfteci Yusuf’tan açıklama geldi. Yaşananları ‘karanlık kumpas’ olarak nitelendiren şirket, konuya ilişkin olarak “Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır. Numune alma sırasında hata yapılmıştır. Olumsuz sonuçlar tarafımıza usule aykırı bir şekilde çok geç bildirildiğinden bu izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamamaktayız. Nitekim bu izlenebilirliğin en şeffaf ve kabul edilebilir aşaması kamera kayıtlarının incelenmesi olacağından numune alınan partinin bahsettiğimiz süreçlerine ilişkin kamera kayıtlarına ulaşmamız mümkün olmamıştır. Eğer ki direkt bildirim yapılmış olsaydı kamera kayıtlarımız başta olmak üzere tüm süreçlerimiz kontrol edilirdi ve böylelikle alınan numunenin izlenebilirliği tam olarak sağlanabilirdi” diyerek sonuçları reddetti.