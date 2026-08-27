UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Lyon ile karşılaştı. Isparta Belediyesi, Fenerbahçe'nin 2-1 galip geldiği maç için Valilik arkasındaki meydana dev ekran kurdu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı bu önemli maçı vatandaşlarla birlikte takip etti.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fransa ekiplerinden Lyon ile karşılaştı. Isparta Belediyesi sarı lacivertli ekibin bu önemli maçı için Valilik arkasındaki meydana dev ekran kurdu. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte Isparta Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Fenerbahçe, Lyon'u 2-1 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Fenerbahçe'nin bu önemli maçını Valilik arkasındaki dev ekranda vatandaşlarla birlikte takip etti. Taraftarlar, Başkan Başdeğirmen'e yoğun ilgi gösterdi.

Maçın son düdüğüyle birlikte taraftarlar galibiyet ve 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın sevincini doyasıya yaşadı.