Her türlü olaya müdahale eden Kocaeli İtfaiyesi, su kazalarına karşı müdahale yeteneği kazandırmak amacıyla personelini eğitiyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, her türlü olaya müdahale edebilmek için eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Yangın, arama-kurtarma gibi faaliyetlerini gerçekleştiren Kocaeli İtfaiyesi, aynı zamanda su kazalarına müdahale edebilmek için eğitim alıyor.

Kocaeli’nin 3 tarafı denizlerle çevrili, irili ufaklı birçok göl ve gölete de ev sahipliği yapıyor. Kentte özellikle yaz sezonunda su kazaları ile sıklıkla karşılaşma ihtimali yüksek. Olası boğulma veya benzeri su kazalarına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan itfaiyecilerden oluşan dalgıç ekibi, vatandaşlarımın en zor anlarında yardımlarına koşuyor.

AÇIK DENİZ DALIŞLARI

Her an göreve hazır olmak için eğitim dalışı faaliyetlerini sürdüren itfaiyeci dalgıçlar, havuz çalışmaları ile kondisyon depoluyor. Ayrıca kuru tip elbise tabir edilen özel kıyafetlerle de açık deniz dalışlarını sürdürüyorlar.

Bununla birlikte, mevcut dalgıç personel sayısının artırılması adına İtfaiye Dairesi Başkanlığında yeni istihdam edilen personel içerisinden özel seçilen ve gerekli fiziksel koşulları taşıyan personellerin eğitimleri de sürdürülüyor. Eğitimler, Büyükşehir İtfaiyesinde kısa adı TSSF olan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belgeli eğitmen bröveli itfaiyeciler tarafından veriliyor. Havuz eğitimlerini sürdüren dalgıç adayı itfaiyeciler, eğitim ve sınav periyodları sonunda başarılı olmaları halinde Büyükşehir İtfaiyesinde dalgıç olarak hizmet verecek.