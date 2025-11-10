Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erhürman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet ederek 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmelerin değerlendirileceğini belirten Duran, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağını ifade etti.

Uzmanlar, bu ziyaretin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve Kıbrıs sorununa yönelik çözüm sürecinin ilerletilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Türkiye ziyareti, KKTC’nin dış politika alanındaki aktif rolünü pekiştirirken, Ankara ile Lefkoşa arasındaki işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.