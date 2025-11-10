TCMB, 6 Kasım 2025 tarihli kararında, Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinlerini 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un ilgili maddeleri çerçevesinde sonlandırdı. Kararda, iptal gerekçesi olarak Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri gösterildi.

Merkez Bankası’nın bu kararıyla birlikte, söz konusu kuruluşlar artık Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmeti sunamayacak ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak. Finans sektörü uzmanları, bu adımın sektörde güvenlik ve denetim açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Ödeme ve elektronik para sektöründe Merkez Bankası denetimi artırılıyor

TCMB, son yıllarda ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründeki denetimlerini sıkılaştırdı. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yasal uyumluluğunu sürekli takip eden Merkez Bankası, mevzuata aykırı faaliyet gösteren kuruluşlara karşı yaptırımlar uyguluyor. Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinlerinin iptali de bu kapsamda değerlendiriliyor.