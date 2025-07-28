Kırkağaç Kavunu, Türkiye’de 2008 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da Coğrafi İşaret Tescili almıştı. AB tescil süreci ise 2021 yılında dönemin Kaymakamı Murat Büyükköse öncülüğünde Kırkağaç Kaymakamlığı AB Proje Ofisi tarafından hazırlanan “Kırkağaç Kavunu AB Coğrafi Tescili Hak Ediyor” projesiyle başladı. Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteklediği proje kapsamında başvurusu yapılan ürün, artık AB Coğrafi İşaret logosunu ambalajlarında taşıma hakkına sahip olacak.

“Bölgemizin tarımsal potansiyeli tescillendi”

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan yaptığı açıklamada, Kırkağaç Kavunu’nun AB tarafından tescillenmesinin hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Doğan, “Bu tescil sayesinde ürünümüz uluslararası pazarda daha güvenilir, daha tanınır ve daha güçlü bir konuma ulaşacaktır. Üreticilerimize yüksek katma değer sağlarken, tüketicilere ise güvenilir bir ürün sunacaktır. Bu gelişme aynı zamanda sahteciliğe karşı bir koruma kalkanı oluşturacak ve bölgesel kalkınmaya da ciddi katkı sağlayacaktır” dedi.

“Uzun mücadele başarıyla sonuçlandı”

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da yıllardır verdikleri emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bu büyük başarıya katkı sunan tüm kurumlara ve üreticilerimize teşekkür ediyorum. Kırkağaç Kavunu artık hak ettiği uluslararası tanınırlığa kavuştu” şeklinde konuştu.

“İlçe ve bölge için büyük kazanım”

Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay da tescil kararının ardından yaptığı değerlendirmede, bu başarının ilçe ve bölge için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Oktay, “Kırkağaç Kavunu, uzun raf ömrü, eşsiz aroması ve lezzetiyle bilinen bir ürün. AB Coğrafi İşaret tescili, bu ürünün kalitesinin uluslararası alanda da tanındığını ortaya koyuyor. Sürece emek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Kırkağaç Kavunu’nun AB’den tescil almasıyla birlikte, Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerini dünyaya tanıtma ve yerel tarım ürünlerine katma değer kazandırma yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu.