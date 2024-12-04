Liderlerin Siyasi İradesi Belirleyici Oldu

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, anlaşmanın liderlerin siyasi iradesiyle mümkün olduğunu ifade etti. Yatimov, sınır belirleme sürecinin tamamlanması için yalnızca hukuki düzenlemelerin kaldığını belirterek, “Bir anlaşma hazırlanacak ve bu belge devletler arasında yasallaştırılacak” dedi.

Tarihi Anlaşma

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, sınır belirleme sürecinin tamamlanmasını “tarihi bir an” olarak nitelendirdi. Sürecin nihai onay için parlamentolar ve cumhurbaşkanlarına sunulacağını söyleyen Taşiyev, birkaç ay içerisinde anlaşmanın resmiyet kazanmasını beklediklerini ifade etti.

Sınır Anlaşmazlığının Geçmişi

Kırgızistan ile Tacikistan arasında 970 kilometrelik sınırın yaklaşık 500 kilometresi üzerinde uzun süredir anlaşmazlık bulunuyordu. Bu bölge, iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında sık sık çatışmalara sahne oldu. Özellikle Eylül 2022’deki silahlı çatışmalar, her iki tarafta toplamda yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Çatışmalar sonrasında taraflar görüşme sürecini başlatmıştı.

Anlaşmanın Önemi

Bu anlaşma, bölgedeki istikrarın sağlanması ve iki ülke arasında daha iyi diplomatik ilişkilerin kurulması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşmazlıkların sona ermesi, ekonomik ve sosyal işbirliğini de teşvik edecek bir zemin hazırlıyor.

Süreç, hukuki düzenlemeler ve parlamenter onayların ardından resmiyet kazanacak.