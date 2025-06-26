Bu gelişmelerin ortasında dikkat çeken bir iddia Sabah Gazetesi’nden geldi. Gazetenin, “CHP içinde aktif yöneticilik yapan bir kaynak”a dayandırdığı habere göre, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret, iddiaya göre İmamoğlu’nun özel talebiyle gerçekleşti.

Haberde yer alan iddiaya göre; görüşmede Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında tansiyon yükseldi. CHP kulislerinde konuşulanlara göre İmamoğlu, parti içinde devam eden “kurultay tartışmasının” bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'na, “Kurultay meselesi çok uzadı. Özgür Bey ile buluşun, birlikte bir açıklama yapın ve bu konuyu kapatın,” şeklinde konuştu.

Bu çıkışa öfkelendiği öne sürülen Kılıçdaroğlu’nun ise, “Sen kim oluyorsun da iki genel başkana ne yapacağını söylüyor, talimat veriyorsun?” diyerek tepkisini gösterdiği ve görüşmeyi sonlandırdığı iddia edildi. Sabah’ın haberine göre Kılıçdaroğlu görüşmeden oldukça kızgın bir şekilde ayrıldı.

Habere ilişkin ne Kılıçdaroğlu’ndan ne de İmamoğlu cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak 30 Haziran’daki duruşma öncesi bu tür iddiaların, CHP’deki iç dinamikleri nasıl etkileyeceği merak konusu.