Kiğılı'nın reklam çekimleri için peribacalarına pamuk tıkadılar

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kiğılı'nın reklam çekimleri için peribacalarına kimyasallarla pamuk yapıştırılmasına bölge halkı büyük tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak da bilinen Yarıkkaya'da Kiğılı firması için reklam filmi için çekimlere başlandı. Alan Başkanlığı tarafından sadece fotoğraf izninin alındığı öğrenilen çekimlerde, pamukların kimyasalla peribacalarına yapıştırıldığı gören bölge halkı durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ve Alan Başkanlığı ekipleri çekimlere müdahale etti. Kültür varlığına yapılanları protesto etmek isteyen vatandaşlar bölgede toplandı. Fotoğrafçı Ümit Yıldırım, "Kapadokya'ya resmen pamuk tıkadılar. Büyük firmadan geldiklerini söyleyip kimyasalı duvarlara sürüp pamukları döşemişler. Resmen pamuk döşemişler, böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.



Süleyman İkman ise, "Bölgedeki mağarada ünlü tekstil firmasının peribacasına yaptığı tahribi görmekteyiz. Kimyasal maddelerle yapıştırılan elyaf ve pamukların peribacalarına zarar verdiğini tespit ettik" dedi.

Kiğılı markası, Kapadokya'da planladığı moda çekimi için basında ve sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili yaptığı açıklamasında, “Gül Vadisi özel mülk alanında, kayaların üzerine su bazlı, tamamen zararsız bir madde ile elyaf uygulaması yapılmıştır. Bu madde, sıcak su ile kolaylıkla temizlenebilen ve çevreye hiçbir zararı bulunmayan bir üründür. İddia edildiği gibi; bölgeye ve dokusuna herhangi bir zarar verilmemiştir” ifadelerine yer vermişti.



Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan denetim tespit tutanağı ortaya çıktı. Tutanağa göre, Avanos ilçesi Çavuşin kasabasında H.B. ve C.A. çekim yaparken, vatandaşların şikayeti üzerinde jandarma çekim yapılan alanı denetledi. Denetim sonucunda 2 kişinin ‘bali benzeri yapıştırıcılar' kullanarak doğal peribacası oluşumuna zarar verdiği tespit edildi.

Peribacasına yapıştırılan pamuklar temizleniyor

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi yapanların duvarlara kimyasal içerikli maddeyle elyaf yapıştırdıklarının tespit edilmesi üzerine Kapadokya Alan Başkanlığı'nca işlem başlatıldı.



Pamuk yapıştırılan Yarıkkaya da bugün sabah saatlerinde Kapadokya Alan Başkanlığı ile Nevşehir Restorasyon Ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince temizleme çalışmalarına başlandı. Peribacasına pamuk yapıştıran firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bu değerli alanın korunması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını açıklayan Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme Vadisi'nin bu tür olumsuz eylemlerden korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm çalışmalar takip edileceğini paylaştı.



Olay; Göreme beldesi Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak da bilinen Yarıkkaya'da yaşanmıştı. Kiğılı firması için reklam filmi çeken bir firmanın çalışanları, Yarıkkaya olarak bilinen peribacasının duvarlarına kimyasal yapıştırıcı kullanarak pamuk yapıştırmıştı. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından sadece fotoğraf çekimleri için izni alındığı öğrenilen çekimlerde, pamukların kimyasalla peribacalarına yapıştırıldığı gören bölge halkı durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ve Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri çekimlere müdahale ederek, çekimleri durdurdu. Kültür varlığına yapılanları protesto etmek isteyen vatandaşlar bölgede toplandı. Olay sonrası 2 kişi hakkında işlem başlatan Kapadokya Alan Başkanlığı, peribacasının temizlenmesi için de çalışmalara başladı.