Kıdemli İstihdam Artış Gösterdi

SGK verileri ışığında hazırlanan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam Bülteni'ne göre, özellikle insan sağlığı hizmetleri sektörü, 96 bin 569 kişilik ek istihdam ile en büyük artışı gösteren alan oldu. Aynı zamanda bina inşaatında 94 bin 581, yiyecek ve içecek hizmet faaliyetlerinde 83 bin 974 ve perakende ticaret alanında 74 bin 83 kişilik artış kaydedildi.

Kırmızı Alarm: İstihdam Kaybeden Sektörler

Ancak her sektörde durum olumlu seyretmedi. Bina ve çevre düzenleme faaliyetleri, 55 bin 82 kişi ile en fazla istihdam kaybı yaşayan alan olurken, giyim eşyalı imalatı 51 bin 244 ve eğitim sektörü 19 bin 282 kişilik düşüş gösterdi.

Kırmızı Çizgi: Kıyat Dışı Çalışma Oranı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde toplam istihdam 32,7 milyon olarak hesaplanırken, sosyal güvenlik kaydı bulunmayan çalışan sayısı 8,6 milyon oldu. Bu rakamlar, toplam istihdamda kayıt dışı oranının yıllık bazda yüzde 26,3'e gerilediğini ortaya koydu. Tarım dışı sektörlerde kayıt dışılık yüzde 17 olarak hesaplanırken, tarım için bu oran yüzde 82,1 seviyesinde gerçekleşti.

İş Yeri Sayısı 61 Sektörde Arttı

Aralık 2024 itibariyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren iş yeri sayısı yıllık bazda yüzde 2,5 artarak 2 milyon 233 bin 293'e yükselmiş durumda. En fazla artış 10 bin 262 yeni iş yeri ile perakende ticaret alanında gerçekleştirken, bunu yiyecek ve içecek hizmetleri (9 bin 448), kara taşıma ve boru hattı taşımacılığı (7 bin 784) ve ev içi çalışanların faaliyetleri (7 bin 476) takip etti.

Bu veriler, Türkiye'de istihdam piyasasında önemli bir dönüşüm yaşandığını ve sektörel bazda farklılıkların belirginleştiğini gösteriyor. İstihdam artışı gösteren alanlar öne çıkarken, çalışan kaybı yaşayan sektörlerin de dikkatle takip edilmesi gerektiği ortada.