Türkiye’nin önde gelen mobilya markası Kelebek Mobilya, 11 Aralık 2024’te gerçekleşen Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni’nde “Yılın Mobilya Markası” ödülünün sahibi oldu. Marka bu ödülle tasarım ve kalite anlayışını bir kez daha tescilledi.

89 yıllık tecrübesiyle evleri bir sanat eserine dönüştürmeye devam eden Kelebek Mobilya, sunduğu özgün tasarımları ve yenilikçi çözümleriyle mobilya dünyasına yön veriyor. Gelin Damat Dergisi Ödülleri’nde alınan bu başarı, markanın sadece bir mobilya üreticisi olmadığını, aynı zamanda bir yaşam tarzı yaratıcısı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Kelebek Mobilya’nın başarısını değerlendiren Kelebek Mobilya PR ve İletişim Yöneticisi Nergis Aysan, "Bu ödül, yıllardır sürdürdüğümüz kalite anlayışımızın, yenilikçi yaklaşımımızın ve tüm ekiplerimizin çabasının bir sonucudur. Müşterilerimizin memnuniyeti ve sektöre kattığımız değerlerle nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.