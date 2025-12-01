Bolat, “Yatırım harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak ekonomik büyümeye 2,8 puan katkı sundu. Böylece yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 4 çeyrektir kesintisiz sürdürüyor” dedi.

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüdü

Bakan Bolat’ın paylaştığı verilere göre Türkiye ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüyerek üst üste 21 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını sürdürdü. Yıllıklandırılmış milli gelir ise 1 trilyon 538 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH’nin ikinci çeyreğe göre yüzde 1,1 arttığını belirten Bolat, aynı dönemde mal ihracatının yüzde 2,9 yükseldiğini, mal ithalatının ise yüzde 4,4 azaldığını kaydetti.

“OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülkeyiz”

Bolat, Türkiye’nin küresel zorluklara rağmen büyüme ivmesini koruduğunu vurgulayarak şu verileri paylaştı:

2020: %1,8

2021: %11,8

2022: %5,4

2023: %5,0

2024: %3,3

2025 yılında ise büyüme hızlarının ilk çeyrekte %2,5, ikinci çeyrekte %4,9 ve üçüncü çeyrekte %3,7 olduğunu belirten Bolat, “Bu performansla OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü, G20 içinde ise beşinci ülke konumundayız” dedi.

Cari işlemler açığı tarihsel ortalamanın altında

Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyede ilerlediğini belirten Bolat, 2025 üçüncü çeyreği itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yıllıklandırılmış bazda %1,3 olduğunu söyledi. Bu oranın 2022’de %5,0, 2023’te %3,5 ve 2024’te %0,8 olduğu hatırlatıldı.

“Yatırımlar büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor”

Bakan Bolat, özellikle yatırım harcamalarındaki güçlü seyrin altını çizerek:

Yatırımların yıllık bazda %11,7 arttığını ,

Büyümeye 2,8 puan katkı sağladığını,

Son 4 çeyrektir kesintisiz büyümeyi desteklediğini

ifade etti.

İhracatın bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttığını, ithalatın ise %4,4 düştüğünü belirten Bolat, dış ticaretteki dengelenmenin büyümeyi olumlu etkilediğini söyledi.

İşsizlik oranı 30 aydır tek haneli

Türkiye’de istihdam göstergelerinin güçlendiğini belirten Bolat, işsizlik oranının 2025 yılı Ekim ayında yüzde 8,5 olduğunu ve 30 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini aktardı.

“Hedef 390 milyar dolarlık ihracatın üzerine çıkmak”

2025 üçüncü çeyreğinin, küresel ekonomik belirsizlikler ve tarımda kuraklık kaynaklı üretim düşüşüne rağmen güçlü geçtiğini belirten Bolat, ihracat ve yatırımların ekonominin dayanıklılığını artırdığını söyledi.

Bolat, yıl sonu hedeflerini şu sözlerle özetledi: