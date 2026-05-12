Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen “Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Bolat, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının yüzde 19,5 seviyesine yükseldiğini ifade etti. 2019 yılında bu oranın yüzde 4,5 seviyesinde olduğunu hatırlatan Bolat, sektörün son yıllarda hızlı bir dönüşüm yaşadığını söyledi.

Perakende e-ticaret hacminin de güçlü bir artış gösterdiğini aktaran Bolat, bu alanda 2025 yılında 2 trilyon 457 milyar liraya ulaşıldığını ve yıllık bazda yüzde 52’lik büyüme kaydedildiğini bildirdi. 2019–2025 döneminde perakende e-ticarette yıllık bileşik büyümenin yüzde 83,7 olduğunu da vurguladı.

Sektörün yapısına ilişkin bilgiler de paylaşan Bolat, e-ticaret yapan işletmelerin büyük bölümünün küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğunu belirtti. Yemek, giyim ve elektronik sektörlerinin e-ticarette en fazla paya sahip alanlar olduğunu ifade etti.

Rapora göre e-ticaret harcamalarında kadın tüketicilerin öne çıktığını söyleyen Bolat, işlemlerin adet bazında yüzde 75’inin kadınlar tarafından yapıldığını aktardı. En yoğun tüketici grubunun ise 25-34 yaş aralığı olduğu belirtildi.

Ödeme yöntemlerinde kredi kartının açık ara önde olduğunu ifade eden Bolat, hızlı ticaret alanının da 2025’te yüzde 55,6 büyüyerek 388 milyar liralık hacme ulaştığını kaydetti.

Yapay zekâ kullanımının da sektörde hızla yayıldığını belirten Bolat, ticaret işletmelerinin yaklaşık yüzde 75’inin süreçlerinde yapay zekâ teknolojilerinden faydalandığını söyledi.

Bolat, Bakanlık olarak e-ticaret ve e-ihracatı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, özellikle kadın ve genç girişimcilerin dijital ticarete katılımının artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.