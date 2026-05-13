Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerini paylaştı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4 arttı, yakıtlarda yüzde 33,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,2 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 16,7 azaldı

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 23,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 6,3 arttı

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6 arttı, yakıtlarda yüzde 2,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,9 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 1,8 arttı

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 arttı, yakıtlarda yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 4,7 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Şubat ayında 138,2 iken 2026 Mart ayında yüzde 4,7 oranında azalarak 131,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Mart ayında 170,8 iken 2026 yılı Mart ayında yüzde 18,3 oranında azalarak 139,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Şubat ayında 128,1 iken 2026 Mart ayında yüzde 2,5 oranında artarak 131,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Mart ayında 136,2 iken 2026 yılı Mart ayında yüzde 0,3 oranında artarak 136,6 oldu.

Dış ticaret haddi 2026 yılı Mart ayında 92,5 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Mart ayında 87,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,9 puan artarak, 2026 yılı Mart ayında 92,5 oldu.