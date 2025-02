Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 2019 yılında göreve gelmesi ile ‘Kendi Kendine Yeten Şehir’ sloganıyla başlattığı tarım destekleri sürüyor. Desteklerin yanı sıra üretilen her değere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi’nin ‘alım garantisi’ üreticilere hem güven veriyor, hem de yeni alanlarda üretime teşvik ediyor. Bu kapsamda Ordu’da yetiştirilen kazlar, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak kanatlı kesimhanesinde yapılan işlemlerin ardından satışa hazır hale getiriliyor.





Ordu restoranlarının yeni lezzeti: Kaz eti

Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan kazlara Ordu’daki işletmelerin ilgi göstermesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi geçen günlerde kaz etinin yemek menülerinde yer alması ve usulüne uygun yapılması amacıyla işletme şeflerine eğitim vermişti. Büyükşehir Belediyesi himayesinde uzman ustalar tarafından Ordu’nun farklı ilçelerindeki işletme şeflerine kaz etinin pişirilme ve sunum teknikleri anlatılmıştı.

Bunun üzerine Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir restoran menüsünde kaz etine yer vermeye başladı. İlk olarak hafta da bir gün olarak menüsüne kaz eti koyan işletme, ilk günden yoğun ilgi gördü. 50-60 kişilik hazırlanan yemekler yarım saat içerisinde tükendi.



"Ordu’da yeni bir ekonomi oluşturduk"

Ordu’da restoran menülerinde ilk kez sunulan kaz etini tadanlar arasında, kaz yetiştiriciliğinin Ordu’da yaygınlaşmasının öncüsü olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’de yer aldı. Kaz yetiştiriciliğinin ve artık restoran menülerinde sunumu yapılan kaz eti hakkında düşüncelerini paylaşan Başkan Güler, Ordu’ya önemli bir ürün kazandırdıklarını söyledi. Yeni bir ekonomi oluşturduklarını da ifade eden Başkan Güler, "Kaz konusunda Ordu önemli bir atak yaptı. Hem üretimi arttı, kesimhane kurduk. Şimdi de kaz ile ilgili ilimizde yeni yemekler yeni reçeteler oluşturuluyor. Şuanda kaz tiridi üzerine yemekler yapılıyor. Biz bununla yetinmiyor Kars’a da kaz gönderiyoruz. Ordu’ya yeni bir tat yeni bir lezzet kazandırdık. İşletme karar almış her cumartesi kaz eti yapıyor. Bundan sonra da düzenli bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bizde bugün kaz etini tadımladık. Bizlerden tam not aldı. Bu ürün aynı zamanda geçim kaynağı da olacak. Bu sayede yeni bir ekonomi oluşturmuş olduk" diye konuştu.



"Kaz eti yarım saatte tükendi"

Fatsa’daki restoran işletmesinin şefi Hasan Yüksek ise, restoran menüsüne kaz etini eklediklerini ve ilk günden çok beğenildiğini belirtti. Bu ürünü Ordu’ya kazandırdığı için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Yüksek, "Ordu’da bir kaz yetiştiriciliği başladı, biz de bunun üzerine düşündük. Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile kaz eti yemekleri ile ilgili eğitimler aldık. Şimdi ise ilk kez kaz tiridini menümüze ekleyerek müşterilerimize sunduk. Yiyen herkesten olumlu tepkiler aldık. Umarım bütün Ordu halkına bu lezzeti tattırmaya devam ederiz. Verdiği katkılardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Bugün ilk günümüzde 50-60 kişilik bir tirit hazırladık. Yemeğimiz yarım saat içinde tükendi. Şua haftada bir gün, arz talebe göre her gün yapabiliriz" ifadelerine yer verdi.



1 kazdan 4-5 çeşit gelir sağlanıyor

Öte yandan kaz yetiştiriciliğinde üreticiler kuluçkalık yumurta, civciv, etlik kaz ve kaz tüyü satışıyla büyük oranda gelir elde ediyor. Kaz eti ve kaz ciğeri yemek sektöründe oldukça tutulurken, kaz tüyü ise tekstil endüstrisinde kullanılan değerli bir ürün olarak ön plana çıkıyor.