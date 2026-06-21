Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon, 10-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında basketbol tutkunlarını bir araya getirecek.



Turnuva kapsamında 10 Temmuz Cuma günü Türk ve uluslararası takımların mücadele edeceği Eleme Turu (Qualifier Draw) oynanacak. Eleme müsabakalarının ardından başarılı olan takımlar, 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ana tablo karşılaşmalarında yer alma hakkı kazanacak. Almanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Letonya, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan, İran, Cezayir, Gana, Meksika, Hong Kong, Togo ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden takımların başvuru yaptığı organizasyon, Kayseri'yi üç gün boyunca uluslararası basketbolun merkezlerinden biri haline getirecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi desteğiyle düzenlenecek FIBA 3x3 Lite Quest 2026, Kayseri'nin tarihi şehir merkezinde kurulacak özel arenada gerçekleştirilecek. Turnuvada dereceye giren takımlar FIBA Dünya Turu Challenger bileti için de mücadele edecek. Organizasyonun şampiyonu Challenger biletine sahibi olacak.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. , 2029 Dünya Spor Başkenti ve 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti vizyonu istikametinde uluslararası organizasyonlarla şehrin marka değerini artırmaya, sporun birleştirici gücüyle farklı kültürleri buluşturmaya ve Kayseri'yi dünya sporunun önemli merkezlerinden biri haline getirmeye devam ediyor.