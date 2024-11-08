Haber: Ali Karabaş

Genel kurulda yaptığı konuşmada Aşcı, yeni dönemde SAMKON’u daha da güçlendirmeyi ve şehirdeki, gurbetteki Samsunluların sorunlarına etkin çözümler üretmeyi hedeflediğini vurguladı. “Sivil toplumun gücünü birleştirerek Samsun’un ve Samsunluların geleceği için var gücümüzle çalışacağız” diyen Aşcı, bu dönemdeki hedeflerinin dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmek olduğunu belirtti.

H. Kaya AŞCI, 25 yıldan fazla bir süredir Samsun’a ve Samsunspor’a yaptığı katkılarla tanınan uluslararası bir iş insanıdır. Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Aşcı, aynı zamanda Samsunspor Yönetim Kurulu’nda aktif olarak yer alarak, spora ve topluma hizmet etmeye devam ediyor. Bu görevleriyle hem ticari hem de sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden Aşcı, şehirdeki sosyal dinamiklerin gelişmesine katkı sağlıyor.

SAMKON’un yeni yönetim anlayışıyla birlikte, üyeleri ve dernekleri arasında daha etkili bir iletişim ve iş birliği ortamı yaratmayı hedefleyen Aşcı, özellikle gençlerin ve kadınların toplum içindeki rolünü güçlendirmeye yönelik projelere öncelik vereceklerini de sözlerine ekledi. Böylece, sadece Samsun’da değil, yurtdışındaki Samsunluların da sorunlarına duyarlı bir yaklaşım sergilemek için adımlar atılacak.

Kaya Aşcı’nın liderliğinde SAMKON’un, Samsun’un sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak projeler üretmeye devam edeceği öngörülüyor. Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarının güç birliği yaparak, daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üreteceği bir süreçin başlangıcı olarak değerlendirilen bu genel kurul, katılımcılar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.