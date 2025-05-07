Konklav öncesi düzenlenen ayinde kürsüye çıkan ve ayini yöneten Kardinal Giovanni Battista Re, kardinallere güçlü bir çağrıda bulundu. "Zor ve karmaşık bir dönemdeyiz. Kiliseye rehberlik edebilecek bir lider seçmeliyiz," diyen Re, seçim sürecinin olağanüstü bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu, kilisenin birliğini korumaya yönelik güçlü bir çağrıdır. Bu birlik, tekdüzelik değil; çeşitlilik içinde sağlam bir beraberlik anlamına gelir," ifadelerini kullandı.

Sistina Şapeli'nde Tarihi Ritüel

Bugün yerel saatle 17.30’da başlayacak olan ilk oturum öncesi, kardinaller Sistina Şapeli’ne doğru ilahiler eşliğinde yürüyüşe geçecek. Kardinaller burada İncil’e el basarak gizlilik yemini edecekler. Konklav süresince dış dünya ile bağları tamamen kopacak; mobil iletişim sinyalleri kesilecek, içeriden hiçbir bilgi sızdırılamayacak.

Bugün yalnızca bir oylama yapılması planlanıyor. Kardinaller, her gün en fazla dört defa oy kullanabiliyor. Papa seçilebilmesi için bir adayın üçte iki çoğunluğu (89 oy) sağlaması gerekiyor. Tarih boyunca hiçbir papa konklavın ilk gününde seçilmediği için sürecin birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Tarihi İlkler ve Geniş Temsil

Bu yılki konklav birçok açıdan da tarihi nitelik taşıyor. 6 kıtadan, 71 ülkeden gelen kardinallerin yer aldığı seçimde, Papa Francis’in kardinal atamaları sayesinde 15 ülke ilk kez konklavda temsil ediliyor. Haiti, Myanmar, Singapur, Paraguay ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi daha önce kardinalliği bulunmayan ülkeler de ilk kez bu süreçte söz sahibi oluyor.

Beyaz Duman Umudu

Konklavdan çıkan sonuç, geleneksel olarak Sistina Şapeli’nin bacasından yükselen dumanla dünyaya duyurulacak. Oy pusulalarının yakılmasından sonra çıkan siyah duman, henüz uzlaşı sağlanamadığını gösterirken; beyaz duman ve çan sesleri, yeni papanın seçildiğini müjdeleyecek.

Seçim süreci boyunca kardinaller, Vatikan’daki Casa Santa Marta misafirhanesinde kalacak. Misafirhane personeli de gizlilik yemini ederek içeride tutuluyor; dış dünya ile temaslarına izin verilmiyor.

Binlerce Katolik ise, Aziz Petrus Meydanı’nda toplanmış durumda. Gözler, Katolik dünyasının 267. liderini duyuracak beyaz dumanda. Yeni Papa, sadece Vatikan’ın değil, dünya genelinde 1.4 milyar Katolik inananın da manevi rehberi olacak.

Yeni liderin, hem dinî hem de küresel sorunlarla mücadele eden bir dünyada Katolik Kilisesi'ni nasıl bir yöne taşıyacağı merakla bekleniyor.