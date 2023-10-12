Katılım Cep üzerinden başlayan yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması ile BES’liler yatırım yaptıkları fonların getiri performanslarını takip ederek ve önerileri takip edip uygulayarak birikimlerini kolayca yönlendirebilecek. Fon asistanı, katılımcının risk tercihlerine göre özel birikim stratejisi belirleyerek önerilerde bulunacak ve getirilerini artırmasına yardımcı olacak.

Faizsiz BES ve sigortacılığın öncü şirketi Katılım Emeklilik, sektörün dijital dönüşümünde önemli bir adım daha atıyor. BES katılımcısına fon seçerken yardımcı olacak yapay zeka destekli Katılım Fon Asistanı uygulaması, Katılım Cep üzerinden kullanıcı deneyimine sunuldu. BES katılımcıları için basit ve kullanımı kolay ara yüzüyle karar alma süreçlerini hızlandıracak bir uygulama geliştirdiklerini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sektörün dijital dönüşümünde öncü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yapay zeka destekli akıllı Katılım Fon Asistanı’mızı da katılımcılarımızın hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Fon Asistanı sayesinde katılımcılarımızın fon getirilerini yakından takip ederek birikimlerini büyütmeleri artık hiç olmadığı kolay bir hale geliyor” diye konuştu.

Risk tercihine göre birikim stratejisi oluşturuyor

BES katılımcılarının yılda 12 defa fon dağılımlarını güncelleme hakları bulunduğunun altını çizen Ayhan Sincek, “Katılımcılarımıza ekonomideki değişimler ve oynaklıklara karşı birikimlerini koruyabilmeleri için bu düzenleme haklarından faydalanmalarını bilhassa tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla yapay zeka destekli fon asistanımız birikimlerinizi yönlendirecek, risk tercihinize uygun önerilerde bulunacak ve getirilerinizi artırmanıza yardımcı olacak mükemmel bir araç. Katılımcılarımız akıllı fon asistanı kullanmaya başlamadan önce bir risk profili anketi doldurarak, tercihlerini belirliyorlar. Katılım Fon Asistanı bu bilgiler doğrultusunda sizi tanıyor ve tercihlerinize göre öneri yapıyor. Sizin için özel bir birikim stratejisi geliştiriyor ve bu strateji doğrultusunda düzenli aralıklarla size bilgi veriyor. Uygulama içinde fonların belli zaman dilimlerindeki performans grafiklerini ve risk analizi raporlarını inceleyebiliyor, tercih ettiğiniz fonların güncel getiri durumlarını takip edebiliyorsunuz” bilgilerini paylaştı.

Katılım Emeklilik fonları yüksek getiri performansını sürdürüyor

Bireysel Emeklilik (BES) fonlarında yüksek getiri performansı sürüyor. Faizsiz BES ve sigortacılık sektöründe öncü Katılım Emeklilik eylül ayı itibarıyla toplam 17,15 Milyar TL’yi bulan fon büyüklüğüne ulaştı. Faizsiz fon pazarında getiride ön plandaki fonlarıyla öne çıkan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Ekonomideki ve yatırım araçlarındaki tüm belirsizliklere karşın Emeklilik fonlarındaki güçlü performans hız kesmiyor. Eylül ayı sonunda toplam BES içindeki faizsiz fonların payı yüzde 24 civarında seyrediyor. Katılım Emeklilik olarak müşterilerimize 15 faizsiz fon seçeneği sunuyoruz. Bu sene mart ayında devreye soktuğumuz “Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Fonu”muz Eylül ayında yüzde %11,95 oranında değer kazanarak sektörümüzde en çok tercih edilen faizsiz fonların başında geldi. 6 aylık süreçte ise yüzde 79,63’lük yüksek getiri performansıyla sektörde fark yaratmış durumda. OKS Agresif Katılım Değişkin Fonumuzun son 1 yıllık getirisi ise yüzde 186,7 seviyesinde. Bu fonumuz son 5 yılda gerçekleşen yüzde 1609’luk getirisi ile zaten sektörün en çok kazandıran ilk 5 fonundan biri konumunda” değerlendirmesinde bulundu.