Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan’da enerji iş birliğini güçlendirecek kritik anlaşmalara imza attı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşen Bayraktar, ardından Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile bir araya geldi.

5 Yeni Hidrokarbon Anlaşması İmzalandı

Bakan Bayraktar’ın ziyareti kapsamında Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Pakistanlı enerji şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar, Pakistan’daki 3 deniz ve 2 kara sahasında ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetlerini kapsıyor.

Ortak Arama ve Üretim Faaliyetleri Başlıyor

Yeni anlaşmalarla birlikte Türkiye Petrolleri, Pakistan’ın deniz bloklarında Pakistanlı şirketlerle ortak arama ve üretim çalışmaları gerçekleştirecek. Aynı kapsamda iki ülke, Pakistan’ın kara sahalarında da ortak sondaj faaliyetlerine imza atacak.

Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin böylece 5 sahada lisans sahibi olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Sismik araştırma gemilerimiz 2026 yılı içinde burada olacak. Hem sismik araştırmalar hem de doğrudan sondaj faaliyetleriyle çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. Türkiye–Pakistan iş birliği açısından somut sonuçlar üretecek önemli bir adım attık.”

Madencilik Alanında Yeni İş Birliği Planı

Enerji iş birliklerini maden alanına da taşımak istediklerini ifade eden Bayraktar, Pakistan’ın maden çeşitliliğine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

“Pakistan, maden zenginliği açısından çok önemli bir ülke. MTAIC ve Eti Maden ile birlikte burada daha aktif projeler yürüteceğiz. Bu yöndeki kararlarımızı aldık.”

Ortak Enerji Satın Alma Modeli Gündemde

İki ülkenin de petrol ürünleri ve LNG’de önemli birer ithalatçı olduğuna dikkat çeken Bayraktar, ortak satın alma modeli üzerinde de çalışıldığını söyledi:

"Türkiye ve Pakistan'ın enerji alanında ortak satın alma yapmasıyla yeni bir sinerji oluşturabiliriz."

Sürecin Temelleri Erdoğan’ın Şubat Ziyaretinde Atıldı

İslamabad’da imzalanan anlaşmaların ilk adımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayındaki Pakistan ziyaretinde atılmıştı. O ziyarette enerji dönüşümü, hidrokarbon arama ve madencilik alanlarını kapsayan üst düzey mutabakatlar imzalanmıştı.

Bayraktar, nisan ayında gerçekleştirdiği ziyarette Pakistan’ın milli petrol şirketleriyle ortak teklif verme konusunda anlaşmaya varmış, sonrasında kurulan ortaklıklar Pakistan’ın açtığı ihalelere birlikte teklif sunmuştu. Bugün imzalanan anlaşmalar, bu sürecin tamamlayıcı aşaması oldu.

Türkiye–Pakistan Enerji İş Birliği Yeni Bir Aşamaya Geçiyor

2026’da başlaması planlanan sismik ve sondaj faaliyetleriyle iki ülke enerji iş birliğinde yeni bir dönem başlıyor. Anlaşmaların, Türkiye–Pakistan ticaret hacminin 5 milyar dolar hedefi doğrultusunda önemli bir katkı sunması bekleniyor.