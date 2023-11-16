Araç Değeri

Kasko sigortası alırken en temel unsurlardan biri aracın değeridir. Araç değeri, aracın piyasa değeri ve özelliklerine bağlı olarak belirlenir. Yeni ve yüksek değerli araçlar için kasko sigortası daha önemlidir. Çünkü bu araçlar hem hırsızlık riski hem de kaza sonucu oluşabilecek maddi hasar riski daha yüksektir.

Teminatlar

Poliçeler farklı teminatları içerebilir. Teminatlar, poliçenin kapsamını belirler. Genellikle kasko sigortası, kaza sonucu oluşan maddi hasarları, hırsızlık, yangın, doğal afetler gibi riskleri içerir. Fakat her sigorta şirketi farklı teminatlar sunabilir. Bu nedenle poliçeyi dikkatlice incelemek ve ihtiyaca uygun teminatları seçmek önemlidir.

İlgili Ek Teminatlar

Sigorta ana teminatların yanı sıra çeşitli ek teminatları da içerebilir. Ek teminatlar, özel ihtiyaçlara yönelik olarak eklenen ek korumaları içerir. Örneğin, cam kırılması, ekonomik değeri yüksek kişisel eşyaların kaybı, aracın iç aksamındaki hasarlar gibi ek teminatlar, poliçenin kapsamını genişletebilir.

Hasar Ödeme Şartları

Kasko sigortasında hasar ödeme şartları da dikkate alınmalıdır. Sigorta poliçesinde belirtilen hasar ödeme prosedürleri, hasar anında sigorta sahibine nasıl bir destek sağlanacağını belirler. Hasarın nasıl değerlendirileceği, ödeme süreçleri ve talep edilen belgeler konularında şeffaf bir poliçe seçmek, hasar anında sorunsuz bir sürecin yaşanmasını sağlar.

İstisnalar ve İhracat Kasko

Kasko sigortası poliçelerinde genellikle belli istisnalar bulunur. İstisnalar, poliçenin kapsamından çıkarılan durumları belirtir. Örneğin, alkollü iken meydana gelen kazalar, sürücünün ehliyetsiz olması gibi durumlar istisna olarak kabul edilir. Aynı zamanda yurtdışına çıkışlarda geçerli olan ihracat kasko poliçeleri de mevcuttur ve sürücülerin yurt dışında da güvence altında olmalarını sağlar.

İkame Araç Hizmeti

Bazı şirketler kaza sonucu aracın serviste onarım sürecinde sigortalıya ikame araç hizmeti sunabilir. Hizmet, aracın tamir edilme sürecinde sürücünün günlük yaşamını etkilememesi için önemli bir avantaj sağlar. İkame araç hizmetinin varlığı, poliçe seçimi sırasında göz önünde bulundurulması gereken bir diğer unsurdur. Size en uygun bir kasko poliçesi ve fiyatlarını öğrenmek için Generali sayfasını ziyaret edebilirsiniz.